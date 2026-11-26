近期接連發生資料外泄事件，日本樂桃航空（peach）近日亦向客戶發電郵通知，分別指至少兩間服務供應商發生遭第三方未經授權存取問題，包括株式會社PLAID提供的「KARTE」、電郵發送服務供應商Cuenote FC。外泄的資料包括客戶姓名、出生日期、地址、電話號碼及電郵地址等。其中，PLAID與樂桃的合約已在去年終止，原應由PLAID刪除部份公司客戶資料，仍存留於PLAID系統內，導致資料外泄至外部。



樂桃航空向顧客發電郵指，曾使用株式會社PLAID提供的「KARTE」服務，向客戶提供相關指引等資訊，該服務於本月13日發生遭第三方未經授權存取。（資料圖片）

社交平台Threads有帖文指，樂桃航空近日向客戶發電郵通知，指在於2019年8月1日至2025年8月31日期間，曾使用株式會社PLAID提供的「KARTE」服務，向客戶提供相關指引等資訊，該服務遭第三方未經授權存取。樂桃航空指，與PLAID的合約已於去年8月31日終止，惟合約終止後，本應由PLAID刪除部份公司客戶資料，卻仍存留於PLAID的系統內，並外泄至外部。

樂桃航空向顧客發電郵指，曾使用株式會社PLAID提供的「KARTE」服務，向客戶提供相關指引等資訊，該服務於本月13日發生遭第三方未經授權存取。（Threads@litcloud_)

樂桃航空向顧客發電郵指，曾使用株式會社PLAID提供的「KARTE」服務，向客戶提供相關指引等資訊，該服務於本月13日發生遭第三方未經授權存取。（Threads@litcloud_)

樂桃航空指，PLAID偵測到未經授權存取日期為本月13日，並於本月17日確認資料外泄，截至目前，尚未發現因是次事件而導致個人資料遭到未經授權使用或產生其他二次損害的情況，外泄資料包括2019年至2023年期間乘搭樂桃航班的客戶姓名、出生日期、郵政編碼、地址、電話號碼及電郵地址，但不包括信用卡資料及護照號碼。

資料外泄源於第三方用伺服器漏洞 竊取連接系統及資料庫認證資料

樂桃航空指，根據PLAID公告，是次事件是由於第三方利用該公司伺服器的漏洞，竊取用於連接系統及資料庫認證資料，並從資料庫等處將資料讀取至外部所致。為防止損害進一步擴大，PLAID已採取使未經授權存取所使用的認證資料失效、阻斷來自攻擊來源的通訊等措施應對。

樂桃航空向顧客發電郵指，第三方服務平台遭第三方未經授權存取。（手機截圖）

樂桃航空向顧客發電郵指，第三方服務平台遭第三方未經授權存取。（手機截圖）

另一服務供應商系統「Cuenote FC」同涉資料外泄

另外，有客戶於本月20日收到樂桃航空關於「個人資料外泄事件」的電郵通知，則將問題指向另一間第三方服務供應商系統「Cuenote FC」，提供電郵發送服務。該承辦商在上月18日發現資料遭第三方未經授權存取，導致樂桃持有的部份個人資料外泄，涉及的資料或包括姓名、出生日期、性別、地址、電話號碼、電郵地址、行程資料等，但不包括信用卡及護照資料，目前已暫停電子通訊發送、樂桃積分到期提醒電郵等服務。