手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」周四（26日）下午2時30分左右突然斷網，多區訊號中斷約一小時。通訊辦今日（27日）回覆表示，根據數碼通提供的初步資料，因系統技術故障，部份地區的流動數據及語音通話服務受短暫影響，經緊急搶修後，服務於一小時內陸續恢復。通訊辦已要求數碼通就事故成因、受影響範圍及改善措施提交報告。



數碼通今早亦就有關事故公布，會向月費客戶賠償10GB本地數據，但仍有不少用戶在網上表示不滿，認為通訊辦應向數碼通作出懲處。其實過往亦有電訊商出現故障影響務中斷狀況，因此遭到通訊辦處罰，其中中國聯通（香港）曾因兩個月內兩度網絡故障，遭罰款16萬元。



SmarTone數碼通昨日（26日）下午2時左右收到用戶反映死機，多區訊號中斷約一小時。（資料圖片）

手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」周四（26日）下午2時30分左右突然斷網，通訊事務管理局辦公室今日（27日）表示，通訊辦得悉昨日有部份用戶反映數碼通的流動網絡服務不穩定，已即時向該營辦商跟進了解。

根據數碼通提供的初步資料，因系統技術故障，部份地區的流動數據及語音通話服務於昨日約下午2時30分受短暫影響。經緊急搶修後，服務於一小時內陸續恢復，並於約下午4時全面回復正常。

通訊辦已要求數碼通就事故成因、受影響範圍及改善措施提交報告，並會繼續密切監察各電訊營辦商的網絡運作，確保服務穩定可靠。

根據通訊局《電訊服務營辦商匯報網絡/服務故障及緊急事故的指引》，就本地通話而言，若故障發生於平日，營辦商須在觸發通報條件後15分鐘內向通訊辦作初步通報。就網路/數據而言，在網路中斷發生與早上8時半至凌晨1時之間，營辦商須在中斷發生的1小時內向通訊辦通報。過往通訊事務管理局在調查事件後，若裁定違反牌照要求，會按照《電訊條例》罰款。

通訊事務管理局辦公室。（資料圖片）

電訊商網路故障偶有發生，翻查資料，過往曾因網路故障被罰款的分別有SmarTone數碼通、中國聯通（香港）及中國移動香港等，罰款金額從10萬元至16萬元不等。其中中國聯通曾被兩度罰款，包括於2018年因連續兩個月兩度網絡故障，被罰款16萬元，另於2015年因連續兩日內發生網路故障，被罰款10萬元。至於數碼通亦曾於2012年因沙田機樓停電且後備發電機系統失靈，被罰款13萬元。

過往網路故障紀錄：

2026年11月 SmarTone數碼通 下午2時多起多區訊號中斷逾一小時 有待通訊辦調查 2018年2月及3月 中國聯通（香港） 兩個月內兩度網絡故障 罰款16萬元 2017年1月及2月 中國移動香港 兩個月內兩度網絡故障 罰款15萬元 2015年4月 中國聯通（香港） 3日及5日兩度網絡故障 罰款10萬元 2012年4月 SmarTone數碼通 沙田機樓停電且後備發電機系統失靈 罰款13萬元

根據現行《電訊條例》規定，通訊局首次向持牌人施加罰款的上限為20萬元，第二次為50萬元，其後每次最多100萬元。