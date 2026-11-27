接連發生資料外泄事件，日前網上傳出康文署應用程式「康體通SmartPLAY」亦出現資料外泄問題，私隱專員公署回覆證實，今日（27日）接獲相關機構的資料外泄事故通報。初步資料顯示，事故可能影響約9萬名人士的個人資料，當中可能包括姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址及電話號碼。公署已根據既定機制展開調查，並提醒相關機構盡快通知受影響人士。



康文署應用程式「康體通SmartPLAY」。（網上圖片）

有市民突收到康體通電郵提供驗證碼 疑用戶資料被外泄

社交平台Threads周四（26日）有網民發帖文指，突然收到康文署應用程式「康體通SmartPLAY」發送的電郵，內容為收取驗證碼通知，由於該名網民當時並無使用相關程式，亦無要求收取驗證碼，懷疑其用戶資料被外泄。

有市民於11月26日在沒有使用康體通的情況下，突然收到康體通發送電郵提供驗證碼。(讀者提供)

私隱署證實接通報 料9萬人受影響 涉外泄姓名地址及電話號碼等

私隱專員公署今日回覆指，接獲相關機構的資料外泄事故通報。初步資料顯示，事故可能影響約9萬名人士的個人資料，當中可能包括姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址及電話號碼。公署已根據既定機制就事故展開調查，並提醒相關機構盡快通知受影響人士。

近日接連發生資料外泄事件，私隱專員公署建議，市民若收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時，應提高警覺，切勿隨意開啟附件、點擊超連結或披露個人資料。另外，市民如懷疑個人資料可能外泄，應考慮更改相關網上帳戶的密碼，並啟用多重認證功能（如適用），以及留意帳戶有否異常登入紀錄。