八達通今（27日）公布，於今早偵測到系統受到網絡攻擊，事件涉及約7,500名客戶的個人資料，包括姓名及相片，其中部份資料亦可能涉及自動增值服務資料，但不涉信用卡或銀行戶口資料。另外，約22,000名商戶的一般資料同受影響，包括公司聯絡人姓名、職位、電郵地址及電話號碼。八達通指，截至目前，未發現有客戶蒙受財務損失，卡內及錢包內的餘額亦繼續受到嚴格保障。因應已採取的預防措施，有少數功能或會暫時受到影響。



八達通今（27日）公布，於今早偵測到系統受到網絡攻擊，隨即採取行動控制事件。（資料圖片）

八達通系統遭網絡攻擊 約7500客戶受影響 但不涉信用卡及銀行資料

八達通指，於今日早上偵測到系統受到網絡攻擊，隨即採取行動控制事件。事件涉及約7,500名客戶的個人資料，包括姓名及相片，其中部份資料亦可能涉及自動增值服務資料，包括銀行編號及自動增值金額，但不涉信用卡或銀行戶口資料。此外，約22,000名商戶的一般資料同受影響，包括公司聯絡人姓名、職位、電郵地址及電話號碼。

八達通指，主要服務運作如常，客戶可如常使用八達通卡，手機八達通及八達通銀包。截至目前，八達通未發現有客戶蒙受財務損失，卡內及錢包內的餘額亦繼續受到嚴格保障。因應已採取的預防措施，有少數功能或會暫時受到影響。

八達通已通報相關部門 正全面調查事件

八達通高度重視客戶資料的保護，現正全面調查事件，會因應調查進展適時更新有關評估。受影響的客戶將獲直接通知。據了解，八達通已向警方報案，並已通報私隱專員公署和運輸及物流局。

八達通提醒所有客戶提高警覺，留意戶口有否出現異常活動，並提防可疑來電、短訊、電郵或連結。如接獲任何聲稱代表八達通的可疑訊息，切勿透露任何個人資料、戶口資料或驗證資訊。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，八達通亦發生資訊保安事件，反映本港大型民生平台同樣面對網絡攻擊風險，值得社會關注。特別要留意姓名連同相片一旦外泄，有可能被不法分子用作冒充身份或進行詐騙，市民切勿掉以輕心。建議受影響客戶提高警覺，對聲稱代表八達通的可疑來電、短訊及連結更要小心核實，切勿透露個人資料或驗證資訊。

長遠而言，企業必須持續加強系統監察、存取控制及異常活動偵測，並在事故發生後盡快通報及直接通知受影響客戶，才能有效減低對客戶的影響。