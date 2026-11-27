旅發局年度旗艦節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」首次從中環擴至尖沙咀及銅鑼灣共三大旅遊區，其中尖沙咀和中環早前已開幕，銅鑼灣「冬日小鎮」亦於今日（27日）起至2027年1月3日舉行，即日起每晚6時至10時，於恩平道一帶商場外牆將設立體3D戶外投影聖誕光影，市民可與聖誕精靈們打卡拍照。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，中環及尖沙咀的「冬日小鎮」吸引大批市民和旅客到現場打卡，有見公眾對活動反應熱烈，旅發局由今日起將本來晚上7時開始的各個「冬日小鎮」光影表演提前至6時開始。



旅發局年度旗艦節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」首次從中環擴至尖沙咀及銅鑼灣共三個地方，銅鑼灣「冬日小鎮」於今日（27日）起至2027年1月3日舉行。（張智浩攝）

旅發局年度旗艦節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」首次從中環擴至尖沙咀及銅鑼灣共三大旅遊區舉行，當中中環及尖沙咀「冬日小鎮」已於上星期三開始舉行，而銅鑼灣「冬日小鎮」則於今日（27日）起至2027年1月3日舉行。

活動期間每晚6時至10時，恩平道一帶商場外牆將設立體3D戶外投影聖誕光影，由聖誕精靈的光影為市民獻上表演。（張智浩攝）

活動期間每晚6時至10時，恩平道一帶商場外牆將設立體3D戶外投影聖誕光影，由聖誕精靈的光影為市民獻上表演。（張智浩攝）

活動期間每晚6時至10時，恩平道一帶商場外牆將設立體3D戶外投影聖誕光影，由聖誕精靈的光影為市民獻上表演。（張智浩攝）

+ 2

其間每晚6時至10時，恩平道一帶商場外牆將設立體3D戶外投影聖誕光影，由聖誕精靈的光影為市民獻上表演，沿路更會播放聖誕音樂營造節日氛圍，而利園區的街頭亦設多個限定聖誕打卡裝置，包括香港極具標誌性的電車及的士，供市民及旅客打卡拍照。

利園區街頭設多個限定聖誕打卡裝置，包括香港極具標誌性的電車及的士，供市民及旅客打卡拍照。（張智浩攝）

利園區街頭設多個限定聖誕打卡裝置，包括香港極具標誌性的舊樓街景及的士模型，供市民及旅客打卡拍照。（張智浩攝））

另外，明日（28日）至2027年1月3日，每日下午5時30分至晚上10時，希慎道將設置40米長「Eves' Night Out」戶外酒吧，提供每周更新的期間限定雞尾酒。12月中起啟超道、恩平道及白沙道更會設聖誕市集，亦有本地特色工作坊及限定街頭表演等。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，有見大眾反應熱烈，旅發局即起將本來晚上7時開始的中環及尖沙咀「冬日小鎮」光影表演提前至6時開始。（張智浩攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，中環及尖沙咀的「冬日小鎮」吸引大批市民和旅客到現場打卡，社交平台被冬日靚相「洗版」，有見大眾對活動反應熱烈，旅發局由今日起，將本來晚上7時開始的「冬日小鎮」光影表演提前至6時開始，讓市民及遊客可有更多時間和彈性到處遊玩和消費。

利園區街頭設多個限定聖誕打卡裝置，途徑的市民可與其「打卡」拍照。（張智浩攝）

恩平道近白沙道路口有滑板店外牆被立體3D戶外投影聖誕光影照射，滑板店負責人李先生向記者表示，旅發局有事先取得其同意，又指現時僅為活動第一日，難以評價有否提升到人流，但期望聖誕期間相關活動能帶動店鋪的生意額。