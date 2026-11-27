保險公司保柏香港（Bupa）近日向客戶發通知，提到發現手機應用程式及其中一個系統出現未經授權的查閱情況 ，已暫停受影響的系統功能，並進一步加強保安措施應對。私隱專員公署今（27日）回覆指，已接獲相關機構的資料外泄事故通報，事故可能影響約7,252名人士，涉及的個人資料可能包括姓名、香港身份證號碼、出生日期、地址、健康資料、保單號碼及索償資料等。



保險公司保柏香港近日向客戶發通知，提到發現手機應用程式及其中一個系統出現未經授權的查閱情況 。 (保柏facebook圖片)

保帕Bupa香港向客戶發通知，提到近日發現手機應用程式及其中一個系統出現未經授權的查閱情況。（Threads@iam_alvinchan）

有網民在社交平台Threads發文，附載一份保柏Bupa香港的通知，提到近日發現手機應用程式及其中一個系統出現未經授權的查閱情況，已即時作出應對，包括暫停受影響的系統功能、進一步加強保安措施等，並向客戶確認其身份證號碼、出生日期、保單號碼/會員號碼被未經授權查閱，已就事件向警方、私隱專員公署及保險業監管局通報。

私隱專員公署表示，於本月20日接獲相關機構的資料外泄事故通報。初步資料顯示，事故可能影響約7,252名人士，涉及的個人資料可能包括姓名、香港身份證號碼、出生日期、地址、健康資料、保單號碼及索償資料等。公署已根據既定機制就事故展開循規審查，並提醒相關機構盡快通知受影響人士。