康文署應用程式「康體通SmartPLAY」出現資料外泄問題，署方今（27日）表示，昨日接外判承辦商通報，發現SmartPLAY被黑客非法進入，涉及約9萬名Leisure Link帳戶的個人資料，包括出生日期、電話號碼、地址、性別及電郵地址，以及其中約1,500名用戶的姓名。另外，SmartPLAY的「忘記用戶編號或密碼」功能亦被黑客非法使用，以至系統向被觸及的用戶發出載有驗證碼的電郵，惟事件不涉個人資料。署方指，高度關注事件，已即時要求承辦商就事件進行深入調查並提交報告，並已向警方報案，同時向保安局、數字辦及私隱專員公署通報。



有市民於11月26日在沒有使用康體通的情況下，突然收到康體通發送電郵提供驗證碼。(讀者提供)

社交平台Threads周四（26日）有網民發帖文指，突然收到康文署應用程式「康體通SmartPLAY」發送的電郵，內容為收取驗證碼通知，由於該名網民當時並無使用相關程式，亦無要求收取驗證碼，懷疑其用戶資料被外泄。

康文署應用程式「康體通SmartPLAY」。（網上圖片）

康文署指，初步調查顯示，SmartPLAY的「重新啟動Leisure Link帳戶」功能被黑客非法進入，涉及約90,000名Leisure Link帳戶的個人資料，包括出生日SmartPLAY期、電話號碼、地址、性別及電郵地址，以及其中約1,500名用戶的姓名。事件不涉身份證明文件的資料，SmartPLAY亦沒有儲存任何信用卡或其他付款的資料。因應大部份Leisure Link用戶已在SmartPLAY建立帳戶，SmartPLAY已取消「重新啟動Leisure Link帳戶」功能，並將全面移除Leisure Link的資料。

「忘記用戶編號或密碼」功能同被黑客非法使用

另外，署方表示，SmartPLAY的「忘記用戶編號或密碼」功能亦被黑客非法使用，以至系統向被觸及的用戶發出載有驗證碼的電郵，事件不涉個人資料。SmartPLAY用戶如沒有使用此功能而收到由系統發出的電郵驗證碼，請不要理會；用戶如因忘記密碼而需要更改密碼，可攜帶香港身份證到設有「智能自助服務站(3S)」的康樂場地或區內康樂事務辦事處辦理。SmartPLAY已停止「忘記用戶編號或密碼」功能，以作詳細調查，功能恢復後會另作公布。

康文署：過去數天黑客接連非法進入轄下的URBTIX、SmartPLAY資訊系統

康文署指，正聯同承辦商陸續通知受影響人士，以及全面檢視以上事件，積極加強SmartPLAY系統的監察及保護措施，當中會徵詢個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室的意見，以防止同類事件再發生。由於過去數天黑客接連非法進入康文署轄下的URBTIX及SmartPLAY資訊系統，康文署會請警方檢視是否涉及嚴重的不法行為。