早前有網民在社交媒體發帖文指，葵涌運動場跑步徑發生碰撞意外，有網民指懷疑有人在跑道上練習接力因而發生意外，亦有人懷疑有跑步人士衝刺跑，因此撞到緩步跑人士。記者今晚約7時（25日）到現場觀察，目測快跑和慢跑人士各佔一半，而快跑人士均使用內線居多，緩步跑人士則大多使用外線。雖然跑步徑上放有雪糕筒，但未有見到有人在賽道上練習接力。



有跑步人士認為署方應多加宣傳，提醒衝刺跑的人士盡量使用內線，緩步跑人士則盡量使用外線的有關規則，避免發生意外。



康文署回覆指，當日已知悉並處理有關事件，即時協助安排將傷者送院治理，提醒市民應按自己的速度選擇合適的線道，慢跑者應使用外圍線道，而快跑者應使用內圍線道；緩步跑人士在加速、減速或轉換線道時，須留意附近的跑道使用者，以免發生碰撞。



記者今晚（25日）約7時到現場觀察，目測快跑和慢跑人士各佔一半，而快跑人士均使用內線居多，緩步跑人士則大多使用外線。（張智浩攝）

早前有網民在社交媒體Threads發帖文指，葵涌運動場跑步徑發生碰撞意外，從圖片可見，有一名人士懷疑被撞傷橫臥在跑道上，多名跑手在旁協助。有網民指跑道上放有雪糕筒，懷疑有人在跑道上練習接力，因而發生意外，亦有人懷疑有跑步人士衝刺跑而撞到緩步跑的人。另有網民在留言爭論運動場跑步徑應否開放予人練習衝刺跑，引起一番爭拗。

有網民在社交媒體發貼文指，葵涌運動場跑步徑發生碰撞意外，從圖片可見，有一名人士懷疑被撞傷橫臥在跑道上，多名跑手在旁協助。（threads/oodd1_11111）

記者今晚（25日）約7時到現場觀察，目測快跑和慢跑人士各佔一半，而快跑人士均使用內線居多，緩步跑的人則大多使用外線。雖然跑步徑上放有雪糕筒，但未見有人在賽道上練習接力。

記者今晚（25日）約7時到現場觀察，目測快跑和慢跑人士各佔一半，快跑人士使用內線居多，緩步跑的人則大多使用外線。（張智浩攝）

跑步人士Chris一星期大約到葵涌運動場跑步3次，使用內線第3線衝刺跑居多。他表示，偶爾會在場上目睹有跑手碰撞事件發生，建議衝刺跑的人盡量使用內線，緩步跑的人則盡量使用外線，避免發生意外。

Chris又認為，未必所有跑步人士，尤其是長者，可能不清楚相關跑步規則，建議康文署在運動場內展示橫幅以多加宣傳，讓更多人知悉有關規則，減少碰撞意外發生。

跑步人士Chris認為康文署應多加宣傳，提醒衝刺跑的人盡量使用內線，緩步跑的人則盡量使用外線的有關規則，避免意外發生。（張智浩攝）

跑步人士Ben則估計，發生碰撞意外的原因源於衝刺跑的人沒有留意週邊環境，或緩步跑的人誤入內線影響到衝刺跑的人。他表示，運動場跑步徑於繁忙時間通常會較多人使用，跑步人士只能提高警覺，多加留意實地情況，「大家出嚟都係開心啫，唔好有意外啦」。

跑步人士Ben估計，發生碰撞意外的原因源於衝刺跑的人沒有留意週邊環境，或緩步跑的人誤入內線影響到衝刺跑的人，建議跑步人士多加留意。（張智浩攝）

康文署回覆表示，事發當日已知悉並處理有關事件，即時協助安排將傷者送院治理。

署方又指，轄下所有運動場，包括葵涌運動場的跑道入口當眼處已清晰張貼跑道守則，提醒市民使用運動場跑道作緩跑活動時須遵守的事項，包括應循逆時針方向活動；跑步人士應按自己的速度選擇合適的線道，慢跑者應使用外圍線道，而快跑者應使用內圍線道；緩步跑人士在加速、減速或轉換線道時，須留意附近的跑道使用者，以免發生碰撞。

署方續指，場地亦會不時透過廣播，提醒緩跑人士遵守相關守則，職員如發現場地使用者的活動妨礙他人，會即時勸止，並提醒其有需要留意其他使用者，保障自身及他人的安全。署方呼籲市民，使用公共運動設施時遵守有關規則，互諒互讓，共同享受運動樂趣。