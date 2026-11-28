中九龍繞道（九龍灣段）將於下月6日早上7時正式通車，連同已啟用的油麻地段及將軍澳藍田隧道，全長12.5公里的六號幹線將全線貫通，行經中九龍繞道的所有車輛全日以「易通行」劃一收費8元。土木工程拓展署預計，繁忙時間由將軍澳往西九龍的行車時間，將由現時約65分鐘大幅縮短至約12分鐘；運輸署亦期望新路可分流觀塘繞道約一成車流，並已設置逾80個黃色臨時路牌協助駕駛者適應。



中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（資料圖片／林曉儀攝）

中九龍繞道（九龍灣段）將於下月6日早上7時正式通車，運輸署副署長（策劃及技術服務）梁世豪今日（28日）在港台節目《星期六問責》表示，六號幹線的設計理念是提供一條沒有交通燈的快速幹道，供較長途、跨區出行使用，並與現行道路分工。

他舉例，市民由將軍澳前往油麻地可使用新路，至於前往觀塘、啟德或九龍灣等短途行程，則可繼續使用觀塘繞道、觀塘道及其他主幹道，新路釋放的交通容量亦會令周邊地區受惠。

30個黃色臨時路牌集中在分叉路口

汲取去年油麻地段通車初期，曾有駕駛者因不熟悉路況而出現危險切線的經驗，梁世豪表示，署方今次已在九龍灣段通車初期設置超過80個黃色臨時路牌，集中在分叉路口及需要作路線決定的位置，包括將軍澳藍田隧道出口接駁中九龍繞道，以及東行前往郵輪碼頭或中九龍繞道的路段。

署方亦會在分叉點前約200米及100米提供預告並調整路面標記，協助駕駛者由快線切換至慢線，再前往茶果嶺迴旋處、麗港城或觀塘繞道。梁世豪強調，駕駛人士切勿為一時之快作出違反交通標誌的行為，即使選錯路亦很快可到達目的地，建議公眾預先規劃行程並參考駕駛指南。

運輸署副署長/策劃及技術服務梁世豪。（資料圖片／林曉儀攝）

料九龍灣段通車後 巴士路線年底將增至約20條

隨九龍灣段通車，現時行經油麻地段或將藍隧道的三條專營巴士線將改經九龍灣段，行走整條六號幹線。梁世豪指出，油麻地段通車初期只有個位數巴士路線及每日少於30班車，一年後已增至13條路線、每日逾100班；預計九龍灣段通車後，巴士路線年底將增至約20條，每日班次接近300班，署方會按乘客需求逐步調整服務。

至於全線劃一收費8元，梁世豪認為目前油價不便宜，商用車以「油車」為主，若能節省路程及時間，出行成本將大幅下降，相信新路對商用車而言是好選擇。署方在通車初期會透過緊急交通事故協調中心全日監察路況並作適時調整。

中九龍繞道（九龍灣段）下星期日（6日）早上7時正式通車。（資料圖片／林曉儀攝）

西行方向直達油麻地不設出口 稱維持路網效率

對於有意見關注九龍灣段西行方向直達油麻地、中途不設出口，土木工程拓展署東拓展處長梁宗立在同一節目解釋，指快速道路的設計原則是盡量減少出入口以維持路網效率，而六號幹線亦有足夠容量配合將軍澳及油塘等地未來發展。

工程技術方面，梁宗立介紹指，九龍灣段全長3.4公里，當中隧道佔3.1公里，包括2.4公里海底隧道。工程團隊採用兩台直徑14米、長120米、重約4,200噸的隧道鑽挖機，在觀塘避風塘下方約40至50米深的海底進行挖掘。選擇以隧道走線是為了避免填海，讓觀塘避風塘在施工期間維持正常運作，同時減少對居民及海濱活動的影響。