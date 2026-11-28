政府推出三幅位於洪水橋大學城的校園區用地供專上院校申請，並提供貸款安排支持其校舍建設，申請下月底截止。教育局局長蔡若蓮今日（28日）接受電視台訪問指，目前每幅用地都有院校有興趣，會平衡和綜合考慮院校的發展計劃和財政能力。



此外，她指「滙流升級計劃」擬容許學術較精英的學校與藝術特色的學校合併，預期收集申請後，下學年前公布名單，至2028至29學年啟動合併。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

稱院校如有不同資金來源較穩定 若單靠舉債關注還款負擔

蔡若蓮在電視台節目《有理有得傾》表示，目前每幅用地都有院校有興趣，會留意他們的財政儲備及融資方案。她指，院校有不同資金來源會較穩定，如果「一元都沒有」，全都要靠舉債，政府也會關注其還款負擔。

被問如果有院校毋須借錢，但另一間教學方案較切合政府的定位，會如何取捨？蔡若蓮表示，會平衡和綜合考慮院校的發展計劃和財政能力。有些校園的分期發展較慢、或將地積比率定得很低、或興建較低成本的學生宿舍和教學樓；另一間可能要借錢，但有不同實驗室、教學樓和學生宿舍等，綜合發展規劃比較合理或符合政府發展目標，她強調不會單看錢或計劃。

洪水橋大學城

學術較精英學校可與藝術特色校合併

此外，《施政報告》提出中小學「滙流升級計劃」，鼓勵合適的公帑資助中小學合併。蔡若蓮表示，有別於以往「零班救校」方案，將對班數設定要求，亦不只注重學術成績，舉例學術較精英的學校可能與藝術特色的學校合併，也不排除有合作，令學校的校園生活更多姿多彩。

至於會否造成強者越強、弱者愈弱的局面，蔡若蓮說，現時面對周邊全世界競爭，要思考怎樣才對小朋友的學習最有利。她又預期收集申請後，下學年前公布名單，及後2028至29學年才啟動合併。