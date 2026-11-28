運輸署今日（28日）呼籲市民，切勿誤信社交媒體以毋須證明文件作招徠，訛稱可協助申請免試簽發香港正式駕駛執照的虛假信息，慎防受騙。事件將轉交執法部門跟進。



運輸署。（資料圖片）

運輸署嚴正澄清：與所謂中介毫無關係

運輸署嚴正指出，署方與所謂中介沒有任何關係。根據《道路交通條例》（第374章），任何人如為取得駕照而作虛假陳述即屬犯罪，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。任何利用虛假文件取得的香港駕照均會被註銷。

署方一直嚴謹核實每宗免試簽發申請，嚴格把關。申請人不論親身或授權代理人遞交申請，均須完全符合相關法例要求，並提供真實準確的證明文件。如有懷疑，署方會聯絡有關領事館或運輸部門查證；運輸署與內地車輛管理所亦有恆常機制查核有懷疑的內地駕駛證。如有違規個案，會轉交執法部門處理。

2025年12月30日早上8時，至少160人排隊於運輸署香港牌照事務處輪候免試簽發駕駛執照的辦理籌號。（《香港01》記者攝）

發言人重申，香港居民如申請免試簽發，即使已經成功完成相關駕駛考試並獲發有效內地正式駕照，也須符合以下任何一項條件：

．該內地駕照是申請人在內地居留不少於6個月期間發出；

．申請人已持有該內地駕照不少於五年；或

．申請人持有內地護照或其他同等旅行證件，如《往來港澳通行證》。



申請人須提供多項證明文件的正本供即場審核，包括當地發出的有效駕照、申請人的護照或其他旅遊證件、居住證明等。

就第一項條件、即內地駕照是申請人在內地居留不少於六個月期間發出，署方一般接納相關出入境紀錄、內地學校成績表或聘用證明文件等作為內地居住證明；港澳居民內地居住證或內地房產證／物業證明不可作為居住證明。