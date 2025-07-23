運輸署免試簽發駕照取籌　下月須輸入申請人資料　打擊排隊黨賣籌

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，料他們每人每周可賺至少22,500元。



立法會議員林順潮就相關情況提出書面質詢，指「排隊黨」公然在運輸署香港牌照事務處附近及小紅書等社交平台，兜售免試簽發駕駛執照代辦服務，並在牌照處領取即日籌號後轉讓，懷疑濫用服務。



運輸及物流局局長陳美寶今日（23日）以書面回覆指，為針對有部份人士在領取即日籌後兜售代辦服務，運輸署將於8月中起優化派籌系統，包括要求受委托代辧服務的人士取籌時，須同時輸入「吸牌」申請者的身份證明文件號碼，相關號碼資料會列印在籌號上，以杜絕有人囤積取籌兜攬生意。



大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，亦有人「打尖」，料他們每人每周可賺至少22,500元，情況猖獗。

運輸及物流局局長陳美寶今日（23日）以書面回覆立法會議員林順潮的書面質詢指，為針對有部份人士在領取即日籌後兜售代辦服務，運輸署將於8月中起再進一步優化派籌系統。

屆時，所有取籌人士於輸入其個人身份證明文件號碼之餘，亦須同時輸入「免試簽發」申請者的身份證明文件號碼，而有關資料會列印於籌號上，模式形同實名登記。當使用櫃位服務時，櫃位職員會核對該籌號的持有人及申請人的身份證明文件號碼。如任何身份證明文件號碼與籌號上列印的不符，該籌號即告無效，有關申請亦不獲受理。

陳美寶認為有關優化安排可遏止任何人在取籌後憑籌號兜攬生意。運輸署會於網頁公布有關派籌輪候系統的最新運作安排，並會透過社交媒體公布有關信息。運輸署人員會在場張貼告示，並會安排向在場的市民提供協助。

根據記者早前實地觀察，有關優化措施，的確有效杜絕以往代辦者「盲搶」即日籌後，再將籌號轉讓或炒賣兜攬生意的濫用情況。不過，若代辦者事先在網上兜攬生意，聲稱可代辦「吸牌」服務，獲申請者提供個人身份證明文件號碼及證件正本等，這種代辦生意似乎仍未能完全遏止。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳美寶又指，為維持輪候秩序，運輸署已進一步派員加強巡查，並增設圍欄分隔輪候「免試簽發」籌號及其他一般駕駛執照服務籌號的人士，和劃分指定輪候位置。署方亦會指明輪候籌號次序，以防止插隊等情況，如發現有影響公共秩序的行為，會交由警方跟進。

她續說運輸署已提升即日籌的派籌系統，以加強核對取籌人士身份，確保使用同一身份證明文件的人士在每一個時段只可取一次籌，如發現有違規轉讓，所有相關籌號即告無效，申請概不受理。

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

運輸署香港牌照事務處有大批市民等候辦理申請。（資料圖片/譚曉彤攝）

她又表示，運輸署會持續檢視上述優化措施的成效，適時調整相關安排，並繼續推動牌證服務電子化，從而調動更多櫃位辦理如「免試簽發」等必須經櫃位處理的申請。