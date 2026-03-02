免試簽發駕駛執照｜3.16全面推行網上預約　名額將增至每日550個

運輸署金鐘牌照事務處亂象糾結多年，清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，免考試換領駕駛執照。運輸署今日（2日）宣布，本月16日起，全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）櫃位服務，並增加預約名額至每日550個，同時擴展服務至全部四間牌照事務處，「電子即日籌」安排會於同日取消。



大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

免試簽發櫃位服務幾時全面網上預約？

．3月16日起全面網上預約

邊度可辦理免試簽發櫃位服務？內地駕駛證哪裡提交申請？

．3月16日起擴展至運輸署全部四間牌照事務處

．長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處新設的免試簽發櫃位服務，專責處理以內地駕駛證提交的申請

．金鐘統一中心的香港牌照事務處則繼續處理以所有認可國家和地方（包括內地）發出的駕駛執照提交的申請

3月16日起，全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）櫃位服務，並增加預約名額至每日550個，同時擴展服務至全部四間牌照事務處。（運輸署 Agent T Facebook專頁）

免試簽發每日有幾多名額？

．每個工作日共550個

免試簽發網上預約系統是什麼？

．所有申請人必須預先經指定網上預約系統（www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/diabs.htm）預約免試簽發櫃位服務，並按預約日期及時間到指定牌照事務處提交申請

．3月16日取消即日籌安排，此前已透過預約系統成功預約櫃位服務的申請人不受影響

免試簽發網上預約系統幾時開放？

．運輸署將於3月10日推出優化網上預約系統，並在3月10至13日分批開放3月16日至4月10日（共四星期）期間的新預約名額

時間/開放供預約的新名額時段

3月10日下午5時/3月16日至3月20日

3月11日下午5時/3月23日至3月27日

3月12日下午5時/3月30日至4月2日

3月13日下午5時/4月8日至4月10日



運輸署香港牌照事務處有大批市民等候辦理申請。（資料圖片/譚曉彤攝）

免試簽發要準備什麼文件？

．申請人進行網上預約時須核實身份，香港身份證持有人須使用已登記的「智方便」帳戶登入

．非香港身份證持有人或未登記「智方便」帳戶的人士，須按系統指示上載其身份證明文件及駕駛執照

．所有申請人均須提供電郵地址以接收一次性密碼及進行核實

．如發現所輸入或提交的資料不真確，預約將被取消，名額會重新開放供其他申請人預約，以讓系統更有效運作

．免試簽發的申請資格、所需文件及適用車種等維持不變

免試簽發駕駛執照3.16全面推行網上預約。（運輸署 Agent T Facebook專頁）

運輸署指，經優化的網上預約系統具備多項保安及流量管理措施，包括人機驗證機制及虛擬排隊管理方案，以偵測並阻擋以自動程式操作搶籌，並適切調節流量，務求做到預約流程暢順。署方亦會繼續積極研究利用科技優化免試簽發申請程序，進一步便利申請人提交申請。

運輸署發言人說，會繼續嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請，申請人必須提交足夠、真實和準確的證明文件，以證明完全符合法例訂明的申請資格，申請方會獲批。

運輸署稱，全面推行網上預約申請櫃位服務後，現時24小時預約熱線3763 8080將同步停止接受預約免試簽發櫃位服務。