免試簽發駕照｜運輸署：全面網上預約大致暢順　文件齊備即日領證

運輸署3月16日起全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）櫃位服務，運輸署周四（23日）表示，一直嚴謹處理和核實每宗申請，保障道路安全；同時透過全面網上預約免試簽發櫃位服務及擴容增量，提升申請人的體驗。



2026年4月23日，運輸署署長謝詠誼（左二）視察位於金鐘統一中心的香港牌照事務處，聽取人員匯報牌照服務電子化進展。（政府新聞處圖片）

運輸署署長謝詠誼23日視察位於金鐘統一中心的香港牌照事務處，聽取人員匯報推出全面網上預約免試簽發櫃位服務後，包括增加每個工作日預約名額四成，以及擴展服務至全港4間牌照事務處後的運作和申請情況。

她欣悉優化後的運作大致穩定暢順。申請人可按系統指示，公平有序預約及到選定的牌照事務處提交申請，節省現場輪候時間。她亦觀察現時以申請人實名制預約的系統，如何透過人工智能技術核對申請人上載的身份證明文件及駕駛執照，以及櫃位職員現場審核所需證明文件正本的流程。如文件齊備，申請人可即日獲發香港正式駕駛執照。

2026年4月23日，運輸署署長謝詠誼（右）觀察系統如何透過人工智能技術核對申請人上載的身份證明文件及駕駛執照以驗證身份，以及人員審核所需證明文件正本的流程。（政府新聞處圖片）

謝詠誼說，免試簽發申請涉及香港以外地區簽發的文件，申請人可無需通過本地駕駛考試而直接獲簽發香港正式駕駛執照。為保障道路安全和公眾利益，署方必須嚴謹查驗，如有需要會聯絡相關機構確認文件真偽。同時，署方亦積極研究利用人工智能技術優化處理申請程序，促進數字技術與交通運輸融合發展。

運輸署表示，一直推動牌照服務電子化，現時已提供超過20項網上牌證服務。經網上遞交牌照申請的人數已從2021年約14萬（佔總數7%），顯著增加4.6倍至2025年約79萬（佔35%），顯示市民正逐漸適應並樂於使用更便捷的電子服務。