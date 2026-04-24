免試簽發駕照｜運輸署：全面網上預約大致暢順 文件齊備即日領證
撰文：蕭通
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運輸署3月16日起全面推行網上預約免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）櫃位服務，運輸署周四（23日）表示，一直嚴謹處理和核實每宗申請，保障道路安全；同時透過全面網上預約免試簽發櫃位服務及擴容增量，提升申請人的體驗。
運輸署署長謝詠誼23日視察位於金鐘統一中心的香港牌照事務處，聽取人員匯報推出全面網上預約免試簽發櫃位服務後，包括增加每個工作日預約名額四成，以及擴展服務至全港4間牌照事務處後的運作和申請情況。
她欣悉優化後的運作大致穩定暢順。申請人可按系統指示，公平有序預約及到選定的牌照事務處提交申請，節省現場輪候時間。她亦觀察現時以申請人實名制預約的系統，如何透過人工智能技術核對申請人上載的身份證明文件及駕駛執照，以及櫃位職員現場審核所需證明文件正本的流程。如文件齊備，申請人可即日獲發香港正式駕駛執照。
謝詠誼說，免試簽發申請涉及香港以外地區簽發的文件，申請人可無需通過本地駕駛考試而直接獲簽發香港正式駕駛執照。為保障道路安全和公眾利益，署方必須嚴謹查驗，如有需要會聯絡相關機構確認文件真偽。同時，署方亦積極研究利用人工智能技術優化處理申請程序，促進數字技術與交通運輸融合發展。
運輸署表示，一直推動牌照服務電子化，現時已提供超過20項網上牌證服務。經網上遞交牌照申請的人數已從2021年約14萬（佔總數7%），顯著增加4.6倍至2025年約79萬（佔35%），顯示市民正逐漸適應並樂於使用更便捷的電子服務。
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