國際刑警組織全體大會將於下周一（11月30日）至周四（12月3日）在灣仔會議展覽中心舉行，西九文化區今（28日）表示，故宮文化博物館將於周一全日暫停開放，並於周二原定休館日開放。另外，西九文化區指，周一凌晨12時起，西閘露天停車場、藝術公園停車場及香港故宮文化博物館停車場全日關閉，期間將禁止所有車輛進出；下午4時45分起，西九碼頭將會關閉，屆時來往西九碼頭及中環的西九渡輪服務亦會暫停，預計渡輪服務不會早於晚上9時恢復。



西九故宮博物館。（資料圖片/董素琛攝）

周一凌晨12時起關閉西九區內三個停車場

為配合國際刑警組織全體大會舉行，西九文化區公布，西九區內的西閘露天停車場、藝術公園停車場及香港故宮文化博物館停車場將由周一凌晨12時起全日關閉，期間將禁止所有車輛進出。

所有停泊於上述停車場的車輛須於封閉時間前駛離停車場，否則只可於停車場翌日凌晨重開後方能駛離。戲曲中心停車場及M+停車場將照常開放予公眾使用。

4時45分起關閉西九碼頭 5時起博物館道實施封路措施

下午4時45分起，西九碼頭將會關閉，屆時來往西九碼頭及中環的西九渡輪服務亦會暫停，預計渡輪服務不會早於晚上9時恢復，西九碼頭重開時間及西九渡輪恢復時間將視乎實際情況而定。

至下午5時起，博物館道，包括藝術公園上落客區部份路段將於下午5時起至晚上11時實施封路措施。M+（文化道）將成為行經西九的公共交通服務之終點站，文化區內其他地點的巴士及專線小巴站將暫停使用，直至警方解除封路措施。警方實際封路措施將視乎警方安排而定。文化道將維持正常通行。公眾車輛可經柯士甸道西及博物館道前往文化道，離開時須右轉駛出博物館道。

活動期間藝術公園內部分範圍實施分階段或間歇性封閉

西九文化區指，活動舉行期間，藝術公園內部分範圍會實施分階段或間歇性封閉。訪客應遵從警方和現場工作人員的指示。管理局呼籲公眾密切留意傳媒發布的最新交通消息及管理局的公布。西九區內的零售及餐飲設施，特別是香港故宮文化博物館及西九碼頭一帶的餐飲設施會按需要調整營業時間，訪客應於出發前參閱各商戶的官方專頁。