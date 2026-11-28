電視節目《東張西望》近日播出一段關於食環署人員涉嫌集體「蛇王」的預告片。食環署發言人今（28日）發稿表示，有小販管理主任職系人員涉嫌假借參與工會會務之名，以欺詐手段騙取部門批准其暫離工作崗位申請，形容行為絕對不可接受。由於事件可能涉及刑事罪行，署方已報警，並在不影響警方調查的前提下，展開了紀律調查，會嚴正處分所有證實違規人員。



食環署發言人今（28日）表示，有小販管理主任職系人員涉嫌假借參與工會會務之名，以欺詐手段騙取部門批准其暫離工作崗位申請。（資料圖片）

食環署指，有小販管理主任職系人員涉嫌假借參與工會會務之名，以欺詐手段騙取部門批准其暫離工作崗位申請，行為絕對不可接受。由於事件可能涉及刑事罪行，署方已報警，並會積極配合警方調查。署方亦已在不影響警方調查的前提下，展開了紀律調查，並會嚴正處分所有證實違規人員，絕不姑息任何虛假申報或濫用的行為。

食環署又指，除展開紀律調查外，亦會檢視現行就人員因處理工會事務而暫離工作崗位的申請及管理安排，在不妨礙正常工會活動的同時，確保制度不被濫用。

署方表示，政府就公務員在工作時間暫離工作崗位參與工會事務設有指引。由於員工有參與正常工會活動的權利，署方一般會按指引批准有關申請，亦不會直接介入或監察工會的內部運作。然而，暫離工作崗位的安排必須按規定及批准條件執行，而包括工會代表在內的所有人員，亦須遵守適用於全體公務員的紀律及誠信要求。

電視節目《東張西望》近日播出一段關於食環署人員涉嫌集體「蛇王」的預告片。(《東張西望》畫面截圖)

《東張西望》預告指，早前收到爆料，經連月調查，發現食環署小販管理隊多名職員，假借開會「蛇王」赴飲茶、看電影、健身、買餸等，更指有人做出「令人嘩然行為」，片段見到有多名男子入鏡，有關報道將於周一播出。