政府打擊樓宇維修圍標聯合特遣隊本月展開兩輪行動，共拘捕163人，涉及工程金額逾2.3億元。保安局局長鄧炳強今早（29日）在一個電台節目表示，會派出特遣隊人員以不同的形式，例如「臥底」等，出席情況有可疑的業主大會，針對圍標集團會「見一個就拉一個」。鄧炳強又提到，舉報圍標熱線設立兩星期多已接獲近150宗舉報。



政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊於本月23日舉行第二輪聯合行動記者會，宣佈拘捕33人，工程總額逾1.3億。（資料圖片／林曉儀攝）

鄧炳強在商業電台節目《政好星期天》表示，從未低估圍標問題，會因應情況改善執法，針對圍標集團會「見一個就拉一個」。特遣隊人員會以不同的形式，例如「臥底」等，出席情況有可疑的業主大會，並留意現場有否可疑人士。

鄧炳強又提到，舉報圍標熱線設立兩星期多已接獲近150宗舉報，致電的大多是業主，亦包括專業人士及曾經參與圍標人士。他表示，若圍標集團的人知錯，希望轉做證人，政府會提供證人計劃予以保護，甚至能替其改身份。他亦指，現時其實設有懸紅獎金制度，但到目前為止，看到舉報人都不是為了獎金而舉報。

宏福苑火災獨立委員會提出的120項建議，其中29項由保安局主導。鄧炳強表示，除一項關於打擊圍標外，其他28項都與消防有關，11項已完成，包括改善投訴措施等。其餘的17項，有7項與立法建議有關，均已提交立法會，期望盡快通過法例。餘下10項與科技有關，例如增設新手機平台及引入滅火新科技等，估計明年會完成。