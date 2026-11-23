政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今（23日）宣布，成功打擊一個涉及黑社會勢力的圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，工程合約總額逾1.3億元，並成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約。行動期間，廉政公署與警務處一共拘捕33名人士，包括11間承建商的21名董事、1名職員，以及4間工程公司的3名董事、及2名職員，以及6名業主立案法團成員。當中部分人有黑社會背景。



政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊11月23日第二輪聯合行動舉行記者會。（林曉儀攝）

保安局局長鄧炳強。（林曉儀攝）

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今（23日）第二輪聯合行動舉行記者會，保安局局長鄧炳強、警務處副處長（行動）葉雲龍、廉政公署執行處首長蔡樹強、警務處有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌和競爭事務委員會行政總裁畢仲明出席。

涉15屋苑或住宅大廈 工程合約總額逾1.3億元

保安局局長鄧炳強指，聯合特遣隊在首輪行動後，隨即展開第二輪行動，成功瓦解另一個圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，工程合約總額逾1.3億元，並成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約。

拘捕33名人士 包括承建商、工程公司、法團成員

他說行動期間，廉政公署與警務處一共拘捕33名人士，包括11間承建商的21名董事、1名職員，以及4間工程公司的3名董事、及2名職員，以及6名業主立案法團成員。當中部分人有黑社會背景。涉及罪行包括偽造文書、串謀詐騙等。

鄧炳強又指，今次圍標集團作案手法，與以往被捕圍標集團相似，包括預先買入單位滲透法團、安排職業法團成員於法團出任要職、收買或者恐嚇專業建築人士，令他們淪為橡皮圖章、以不同合謀手法去操控投標，還有透過虛假協議、做假帳等清洗犯罪得益。

他指出，集團利用錯綜複雜的利益鏈，將不同持份者串連，以操控投標結果，「由顧問公司、承建商、外判工程公司，至到法團成員，都係受同一個集團嘅控制。」

他說，集團會先安排同一成員於不同公司擔任董事、股東或職員等職位，申報時則以虛假聲明，隱瞞不同公司關連，續指示旗下有關連的承建商及外判公司配合投標，以極低的顧問費進場，再賄賂法團成員，避開建管條例的採購規定，私自批核大量追加項目。

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊11月23日第二輪聯合行動舉行記者會。（資料圖片/方承恩攝）

涉事集團向業主訛稱樓宇已收強制驗樓通知書

鄧炳強提到，今次行動透過新成立的反圍標熱線收到突破性情報，並透過派遣聯合特遣隊隊員，喬裝出席業主大會，經過詳細分析及部署，至近日展開第二輪行動。

他指，調查顯示，涉事集團刻意利用業主對大廈維修及監管制度認識不足，向業主訛稱樓宇已收到屋宇署發出的強制驗樓通知書，以營造工程急需開展的假象，但事實上，屋宇署從未向相關樓宇發出強制驗樓通知書。

鄧炳強說，相關維修工程是由圍標集團聯同被滲透的法團成員與物管公司職員「無中生有、自編自導自演嘅劇本」，令其他業主在不知情的情況下同意進行不必要工程。他指，業主可透過屋宇署網頁查詢居住大廈是否已獲發強制驗樓通知書，以避免讓不法之徒有機可乘。

有認可人士簽驗樓報告時不在港 也有人已身故被冒簽

調查也發現，有顧問公司的認可人士，懷疑於多份樓宇檢驗報告造假，有些人簽署報告的時間根本不在港；同時間這位涉事的認可人士同一時間負責接近90個工程，根本無法維持應有的專業標準及盡責審查；另有專業人士身故後，有人冒充其簽名。