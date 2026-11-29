葵涌廣場一間由米芝蓮前主廚主理的「手工燒賣粉果專門店」開業不久便爆紅，連日來均有多人排隊，店舖近來更在商場3樓開設分店。老闆陳先生向《香港01》表示，因店外每日太多人排隊影響其他商戶，所以開分店以疏導人流。不過，新分店尚在進行商業登記及申請牌照程序，暫時未有開業時間。



「手工燒賣粉果專門店」新店雖未正式營業，但已貼出售賣品項及價錢。（洪戩昊攝）

老闆陳先生向《香港01》表示，太多人排隊影響其他商戶，所以開分店以疏導人流。(資料圖片／梁偉權攝)

「手工燒賣粉果專門店」開業不久便爆紅，連日來均有多人排隊。本月12日，有網民表示「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序」。（Threads @tintina_diary）

小店自開業第三日起生意突然激增 每日也有人龍

陳先生選擇在葵廣開舖，原意走街坊小食路線，該店於上月底至本月頭的時間開業，首兩日生意平穩，每日營業額僅接近3,000元，大約收支平衡，當時仍有餘暇兼賣潮州粉果。隨着有網民在社交平台發文推介，加上接受傳媒訪問後，小店自開業第三日起生意突然激增，每日甫開門不久便湧現大批市民排隊。

3樓開分店望疏導人流 暫未有開業時間

該店近日於商場3樓開設分店，陳先生今向《香港01》說，地下的店舖門外由每日中午12時營業起，至下午4時休息也有人龍，擾亂商場秩序，亦影響到其他店舖，故決定在商場3樓開分店，希望疏導人流。

他指，若新店完成商業登記及申請牌照程序、能正式開業，屆時店員也會呼籲部分客人轉到3樓排隊。由於新分店尚在進行商業登記及申請牌照程序，暫時未有開業時間。問到3樓有不少丟空店舖、人流不比地下，他則說，由於店員會呼籲客人上樓，加上3樓舖租較便宜，所以他不擔心未來分店的生意。

記者到場時，見到新分店內有員工製作燒賣。（洪戩昊攝）

記者到場時，見到新分店內有員工製作燒賣。（洪戩昊攝）

新店有員工製作燒賣 老闆稱「試整」不會拿到地面出售

記者今午到訪位於3樓的分店，見到店內有員工在製作燒賣。根據《食物業規例》，任何處所只要涉及「配製食物以供出售」（包括打魚肉、調味及包燒賣等前期加工工序），該處所就必須持有有效的食物業牌照（如「食物製造廠牌照」）或暫准牌照。

記者曾向陳先生就此作查詢，他回應說員工只是在「試整」燒賣，並不會拿到地面的店舖售賣，認為不構成違法。

曾涉無牌經營 遭食環署檢控

該店早前也曾陷無牌經營風波，據食環署早前回覆，截至11月16日共接獲3宗相關投訴，署方亦曾派員巡查該處所，發現其涉嫌無牌經營食物業，已即時向負責人提出檢控。

陳先生當時曾回應說，店舖暫未被勒令停業，惟已接獲署方通知將就無牌經營發出告票及罰款，並指自租舖起已着手申請牌照，但因地台高出半厘米，懷疑不符合標準而延誤審批。