無綫花旦張曦雯（Kelly）日前在社交平台上載一條周末外出短片，片中她與愛犬柴犬「Nala」到餐廳進食，並將食物放在餐廳瓷碟上，讓愛犬舔食，引起大批網民批評指有關行為違法及欠公德心。該餐廳今日（29日）回應《香港01》表示，當日知悉會有狗隻到餐廳，已提供外賣盒，惟不知道瓷碟被狗隻舔食，昨日（28日）知悉後已即時銷毀60隻同款餐碟。



就餐廳沒有「讓狗隻處於食物業處所的准許」及擺放露天座位的牌照，餐廳回覆稱露台位置屬於隔壁商舖，不時會向該商舖借露台提供食物，當日已安排帶著狗隻的客人從隔壁店舖進入露台，沒有經過餐廳室内位置。大律師陸偉雄則表示，餐廳的行為仍涉嫌違反《食物業規例》多條條文，包括沒有保持設備和用具清潔、違規擴闊餐廳營業範圍，以及違規讓狗隻進入食物業處所。



陸偉雄又指，今次事件狗主應負上最大責任，倘餐廳因今次事件被食環署罰款、停業、甚至封舖，或者因事件導致聲譽受損影響生意額，餐廳有權從民事索償向狗主索償所有有關損失。



張曦雯曾用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

張曦雯周五（27日）在Instagram分享周末外出影片，片中她與好友朱韻韻及愛犬「Nala」在利園三期 Aroma Wine Bistro 餐廳露天座位進食，面前擺着印有餐廳字樣的白色瓷碟，期間狗隻曾舔食餐廳白色瓷碟上的黃色醬汁。影片發布後來引發熱議，不少網民指有關行為欠缺公德心，認為狗主外出應自備寵物食具或使用即棄容器，而非逼使其他食客變相與狗共用餐廳餐具。

張曦雯愛犬「Nala」曾舔食餐廳白色瓷碟上的黃色醬汁。（IG截圖）

Aroma Wine Bistro負責人回應《香港01》查詢時說，當日知悉會有狗隻到餐廳，已提供外賣盒及紙盒讓其飲食，在輿論發酵後才知道餐廳供人使用的瓷碟曾被狗隻舔食，昨日已經時銷毀60隻同款餐碟。

針對餐廳沒有「讓狗隻處於食物業處所的准許」及擺放露天座位的牌照，該負責人則表示，當日已安排帶著狗隻的客人從隔壁店舖進入露台，沒有經過餐廳室内位置，露台位置屬於隔壁商舖，不時會向該商舖借露台提供食物。

根據網上圖片，餐廳在露台放置屬於懷疑屬於該餐廳的餐具和餐檯。（Openrice）

陸偉雄：餐廳涉違第132X章的《食物業規例》

大律師陸偉雄指，有關餐廳相關的行為涉違《食物業規例》多條條文。首先，餐廳有責任確保店內的餐具乾淨，如有餐具曾被狗舐過，代表店方在維持餐廳方面出現疏忽，即使有提供外賣餐具亦不代表沒有責任，因店方沒有確保狗隻不使用人用的餐具，行為涉嫌違反香港法例第132X章的《食物業規例》的有關設備等的清潔狀況。

翻查《食物業規例》，相關條文列明所有經營食物業的人，須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切家具、物品、設備及用具保持清潔，不受有害物質沾染，維修妥善及無裂縫或缺口，一經定罪，最高可被處罰款10,000港元及監禁3個月。

陸偉雄大律師。（資料圖片）

其次，餐廳負責人雖表示，露台位置屬於隔壁商舖，不時會向該商舖借露台提供食物；但據網上圖片，露台位置懷疑有放置屬於該餐廳的餐具和餐檯。陸偉雄認為，若該露天平台明顯有餐廳店員招呼客人，並放置屬於餐廳的餐具和餐檯，已經明顯擴闊餐廳的營業範圍，也可能違反《食物業規例》第34C條。

根據《食物業規例》第34C條，任何持牌人除非獲得食環署署長書面准許，否則不得在其牌照批准的圖則所劃定的食物業處所的範圍以外的任何地方經營食物業，違例者一經定罪，最高可被罰款10,000元及監禁3個月。

至於餐廳負責人稱，當時安排帶著狗隻的客人從隔壁店舖進入露台，沒有經過餐廳室内位置。陸偉雄認為餐廳不能說「嗰隻狗隻行咗出去，唔關我事」，因為該露天平台已被餐廳佔用並用於營業，如餐廳沒申請讓狗隻處於食物業處所的准許，容許狗隻進入該地方，或已違反香港法例第132X章《食物業規例》第10B條有關涉及狗隻進入食物業處所的條例，一經定罪最高可被判處罰款10,000港元及監禁3個月。

鄰店提供場所或涉嫌協助或教唆 商場縱容或同罪

陸偉雄又指，如隔壁傢俬店明知餐廳無狗牌，而又提供露天給其餐廳違規擴闊營業範圍，更開放給狗隻進入，該店鋪或已涉嫌協助或教唆他人干犯上述所提的罪行，若作為大業主的商場得知上述情況發生而又縱容的話，同樣有機會干犯相關罪行。

另外，陸偉雄相信作為業主的商場與傢俬店簽訂租約時，有條款列明單位只可用作經營傢俬店用途，若傢俬店確實給予其他人部分單位範圍經營其他業務，業主有權以違反租約為由向傢俬店提出解約。他呼籲店方在面對租務問題應慎重處理，不要隨便給予他人使用自己地方。

餐廳可向狗主索償損失

就今次事件，陸偉雄認為狗主應負上最大責任，因為事件起因為狗主給餐碟給狗去舐，蓄意令到餐廳違反《食物業規例》，餐廳已經就事件銷毀了六十隻碟，若餐廳因今次事件被食環署罰款、停業、甚至封舖，或者因事件導致聲譽受損影響生意額，餐廳有權從民事索償向狗主索償所有有關損失。