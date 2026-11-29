無綫藝人張曦雯（Kelly）帶狗隻到銅鑼灣一間餐廳外露天座位進食，期間讓愛犬舔食放在餐廳瓷碟上的食物。餐廳未有領取狗隻進入食肆牌照，不過即使有領牌，根據指引都不能讓狗隻使用餐廳的可重用餐具，如瓷碟。



本身是狗主的新民黨立法會議員何敬康今天（29日）批評有關張曦雯的行為不能接受，認為餐廳和狗主最大責任，「狗唔係好污糟，但你影響到隔離用餐市民覺得唔衛生」，市民會顧慮瓷碟是否被狗隻用過。他說，今次是反面教材，「張曦雯做嘅嘢，你唔好做」，餐廳負責人銷毀60隻同款餐碟有助安撫食客，但最重要狗主、餐廳有意識，責任不在政府，認為已有足夠宣傳



張曦雯曾用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

張曦雯用餐廳瓷碟餵狗致歉 餐廳：已銷毀60隻同款餐碟

張曦雯日前在社交平台上載一條周末外出短片，片中她與愛犬柴犬「Nala」到利園三期 Aroma Wine Bistro 餐廳露天座位進食，並將食物放在餐廳瓷碟上，讓愛犬舔食，引起大批網民批評指有關行為違法及欠公德心。

張曦雯曾用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

該餐廳今日（29日）回應《香港01》表示，當日知悉會有狗隻到餐廳，已提供外賣盒，惟不知道瓷碟被狗隻舔食，昨日（28日）知道後已即時銷毀60隻同款餐碟。

張曦雯愛犬「Nala」曾舔食餐廳白色瓷碟上的黃色醬汁。（IG截圖）

張曦雯今午（29日）在社交平台致歉，她表示「事件完全是我作為狗主的責任，係我個人一時疏忽，對此我衷心向受影響的餐廳、食客及大眾致歉。日後我會嚴格遵守寵物友善場所的守則，絕不再犯」，相關影片現時已被刪除。

何敬康。（何敬康FB）

何敬康斥不能接受：你影響到隔離用餐市民覺得唔衛生

何敬康接受《香港01》訪問時表示，不認為張曦雯是有心挑戰法例，但一時無心都可以釀成今次事件發生，直斥其行為不能接受，希望其他狗主引以為誡，今次是反面教材。他說，狗主帶同愛犬進入食肆，都要遵守指引，不能只顧自己，要考慮其他食客都會使用同一批可重用餐具。

餐具當然會洗，隻狗唔係好污糟，你影響隔離用餐市民覺得唔衛生。每間食肆都有好清楚指引，講清楚唔做得，你都做，尤其公眾人物。 何敬康

何敬康。（何敬康FB）

何敬康：責任不在政府 餐廳、狗主有責

何敬康指，狗隻入食肆政策的成功在於人，而不是狗，呼籲狗主一定要守規矩，顧及其他市民。他相信今次是個別例子，餐廳銷毀60隻同款餐碟，是安撫其他市民的不錯做法，避免市民顧慮餐碟是否被狗隻用過，惟事件不應該發生，「餐廳責任大過政府」，最重要是狗主有意識守法。

何敬康。（何敬康FB）

責任不在政府，已經有足夠宣傳。我作為狗主好了解指引，餐廳都有呢個責任，我亦相信張曦雯會聽。 何敬康

今次餐廳未有領取狗隻入食肆牌照，提供外賣盒予張曦雯，並在戶外露天座位享用，不過瓷碟卻被狗隻舔食。何敬康指，餐廳可能走灰色地帶，即使狗隻入食肆措施推行前，都有狗主帶愛犬在戶外茶座進餐，如西九文化區，但嚴格來說餐廳提供瓷碟，屬於餐廳服務，如沒有申請牌照，可能涉嫌違規，呼籲狗主及餐廳負責人不要令狗隻入食肆政策走向負面。