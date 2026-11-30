首名港產太空人、載荷專家黎家盈周一（11月30日）返回地球，她與航天員張志遠、來自巴基斯坦的載荷專家穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）已完成全部既定任務，預定周一清晨約5時左右，搭乘神舟二十三號返回艙降落內蒙古東風著陸場。本港有商場以大電視直播返航片段，讓市民一同見證香港首位航天員圓滿完成太空任務。



11月25日，神舟二十四號航天員乘組順利進駐「天宮」，l黎家盈準備了蛋糕歡迎隊友。（央視新聞）

油塘「大本型」公布，黎家盈由升空、進駐天宮空間站、進行科研實驗，到為港澳學生上「天宮課堂」，她在太空的每一步，都為香港人寫下新一頁。

神舟二十三號預定11月30日清晨返回窗口。大本型將以大電視直播返航畫面，讓市民「睇住佢哋返航片段，一齊歡呼、一同感動。恭喜佢哋，圓滿完成太空任務，平安返航！」

神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留多月。（中國載人航天工程網）

此次返航的3名航天員中，張志遠與黎家盈均來自神舟二十三號乘組。該乘組於2026年5月25日進駐中國空間站，另一名成員朱楊柱將繼續留軌，與航天員湯洪波、武毅共同執行神舟二十四號任務。至於首位到訪中國空間站的外籍航天員穆罕默德·齊尚·阿里，則是隨神舟二十四號升空，並成短期聯合飛行任務後返回。

擔負搜救回收任務的空中分隊在前期訓練中，直升機在野外場地進行起降訓練。（新華社圖片）

空中分隊已做好搜救回收準備

新華社報道，隨著飛船即將返回地球，擔負搜救回收任務的空中分隊已提早完成各項準備。此次任務在冬季戈壁環境開展，基本流程為暗夜搜索、凌晨處置、天亮收尾。空中分隊是首批抵達現場的力量，任務是在第一時間發現返回艙、回傳圖像信號，並抵達著陸現場。

針對暗夜在戈壁環境中組織搜救，缺少燈光地標參照、沙塵干擾，以及冬夜低溫等挑戰，空中分隊已提前做好了各類預案。

根據美國聯邦航空總署（FAA）此前公布的航行警告（NOTAM），蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。該時段與神舟廿三號返回艙的預定著陸窗口完全重合。