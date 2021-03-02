皇崗一地兩檢｜新口岸料2023年落成　李家超：倘超支由深圳承擔

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-02 17:39

特首林鄭月娥早前在新一份《施政報告》中提及，將和深圳市政府研究在新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排，釋放香港落馬洲管制站超過20公頃土地作其他用途。 保安局局長李家超今（2日）在立法會保安事務委員會會議上表示，皇崗新口岸日後將沿用現時深圳灣口岸的通關模式，口岸大樓的設計和建造工程將由深圳一方承辦商負責，主體工程預計2023年底完成，倘有超支，費用亦由深方承擔，港府將向深圳支付每年1,000元象徵式租金。 李家超表示，在新口岸將近落成時，兩地政府會向全國人大常委會提請批准實施「一地兩檢」，港府亦會就此進行本地立法工作。

保安局長李家超。（李澤彤攝）

李家超在會上表示，皇崗口岸大樓改建後，港方口岸區面積將由14萬平方米增至40萬平方米，香港將有全面司法管轄權，負責清關、出入境、檢疫等，預計客流量會由每日6.8萬人次增至約10萬人次，但貨運通關服務會取消，並分流至蓮塘香園圍口岸。

新口岸採深圳灣模式 梁美芬：深圳政府「賣大包」

多名建制派發言時均對皇崗口岸重建及實施「一地兩檢」表示支持，經民聯梁美芬形容深圳政府是「賣大包」，新民黨容海恩則關注落馬洲管制站釋放得出的20公頃用地將來有何用途。

李家超回應說，社會上有建議希望騰出的落馬洲土地可配合附近的河套區作科研用途，亦有建議提出發展成住宅項目，政府會作全面考慮並盡快展開研究。

採深圳灣模式 港府擁有全面司法管轄權

熱血公民鄭松泰關注是否需要修訂本地法律，讓本港執法部門在內地執法，李家超強調，皇崗新口岸將採用深圳灣模式，特區政府在港方口岸區擁有全面司法管轄權，日後本地立法則是將有關法律權力伸延至港方口岸區。