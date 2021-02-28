旅遊氣泡｜邱騰華：針卡不代表世界通行　雖有疫苗但仍要有所防備

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-28 11:41

新冠肺炎疫情持續，本港旅遊業蕭條。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）在電台節目表示，雖然全球陸續接種疫苗，但疫情不會一夜間消失，在重啟經濟活動前要做好防備，保持審慎態度。至於旅遊氣泡方面，邱認為要先建立兩地信心，否則關口「開開閂閂」，旅客無法安排行程。

2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

旅遊氣泡要視乎兩地防疫進度 關口「開開閂閂」會影響旅客行程



本港原定去年與新加坡落實旅遊氣泡，卻因疫情反覆而暫緩。邱騰華今日出席商台節目《政好星期天》表示，商議旅遊氣泡要視乎兩地防疫進度，並先建立雙方信心，彼此安心出行，若疫情未穩定，關口「開開閂閂」，會影響旅客行程。邱又表示，世界衞生組織認為，即使有針卡都不代表世界通行，起碼要群體免疫，減低感染，因此建議市民為個人及社會盡早接種疫苗。

冀透過生態及綠色旅遊建立品牌 吸引海外人士



過去一年本港旅遊業深受打擊，財政預算案預留7億元重振旅遊業，邱指去年外地遊客幾乎跌到零，只能靠本地旅遊，但期後因疫情反覆而暫停，希望日後透過生態及綠色旅遊建立品牌，吸引海外人士。

邱又稱，本港經歷社會事社及疫情，有需要重新建立本港形象，推廣本地特色，做好一程多站起步點，亦希望旅遊從業員及顧客必須做好防疫。

受疫情影響，本港旅遊業蕭條。（資料圖片／余俊亮攝）。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼

+ 3 + 3 + 3

▼預算案懶人包▼

+ 4 + 4 + 4