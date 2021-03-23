旅遊氣泡｜日本駐港總領館︰兩地政府洽談中　未透露需否接種疫苗

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-23 20:36

港府早前已跟多地政府商討實施「旅遊氣泡」，讓兩地人民在一定限制及條件下自由往返，首個合作的新加坡，因第四波疫情影響下推遲，但旅遊事務署早前回覆說，有關計劃仍待疫情回復穩定下將會繼續進行。 日本各省縣旅遊，一向深受本港市民歡迎，日本駐港總領事館回覆《香港01》查詢時表示，港府正跟日本方面洽談兩地居民旅遊氣泡啟動事宜，在雙方同意的條件下將會實行。對於會否需要注射疫苗才能往返兩地？日本駐港領事館說，任何方案仍在討論之中。

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不少港人喜歡到日本旅行，但因疫情影響下，不能到當地旅遊，現時本港開始有新冠肺炎疫苗注射，日本駐港總領事館回覆《香港01》查詢時表示，港府正跟日本方面洽談兩地居民往返開通旅遊氣泡事宜，但由於仍正在討論當中，因此不便透露內容。

對於外界現時較多討論需否「疫苗護照」作為往返條件，日本駐港領事館表示，任何方案仍在討論之中，暫時不能回覆決定。

本港近兩日疫情漸趨穩定，旅遊事務署早前表示，政府一直致力爭取香港與海外的跨境往來逐步有序地恢復，並與疫情相對穩定和與香港有密切經貿關係的海外經濟體提出探討建立「旅遊氣泡」，雖然我們與新加坡於去年11月協定的「航空旅遊氣泡」因本港疫情反覆而延遲，但兩地政府一直就此保持溝通。

與港府首個合作建立「旅遊氣泡」的新加坡，計劃早前因第四波疫情影響而推遲，但新加坡旅遊事務署早前回覆說，有關計劃仍待疫情回復穩定下將會繼續進行。新加坡總理李顯龍也透露，正商討相互承認新冠疫苗接種證明的可能，然而，新加坡所認可的疫苗則為兩款mRNA疫苗，分別是莫德納（Moderna）及輝瑞/ BioNTech疫苗。

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