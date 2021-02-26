旅遊氣泡｜邱騰華指未有計劃重啟　接種疫苗後未必能恢復正常往來

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-26 19:27

本港接種新冠疫苗今天（26日）正式開展，對於是否重啟和其他國家的旅遊氣泡，以及「疫苗護照」是否令市民出行旅遊有望，商務及經濟發展局局長邱騰華出席《財政預算案》相關措施記者會時表示，接種疫苗後未必等於其他地方接受，能回復全面正常往來，即使有接種疫苗，病毒檢測都是必不可少。

對於是否重啟和其他國家的旅遊氣泡，以及「疫苗護照」是否令市民出行旅遊有望，商務及經濟發展局局長邱騰華相關措施記者會時表示，接種疫苗後未必等於其他地方接受，能回復全面正常往來。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，市民接種疫苗後可較安心，但如何令出行更方便要討論。他提到，接種疫苗後是否等於各地接受 ，回復全面正常往來，「未必可以簡單一步到位」。他引述，世衞指疫苗接種是保護個人，直至有群體免疫前仍有許多工作。即使有疫苗，病毒檢測都是重要、必不可少。

商務及經濟發展局局長邱騰華相關措施記者會時表示，即使有接種疫苗，病毒檢測都是必不可少。（余俊亮攝）

至於港府多月前和新加坡將推行的旅遊氣泡最未能開展，邱騰華指需再探討何時以甚麼形式重啟，但農曆新年後疫情未完全有信心。原定旅遊氣泡的溶斷機制是7天內的不相關確診個案高於5宗，就會暫停計劃，他指過去兩周約有4至5宗。

他指，有很多其他地方對港有興趣建立旅遊氣泡，但要視乎國際間和雙方地區的疫情，雖然全球確診個案下跌，但有變種病毒等新狀況令人擔憂。

邱騰華表示，不欲本港受到輸入個案影響，以及本港和內地要再封關，考慮因素也包括不希望本港成為國家外防輸入的缺口。