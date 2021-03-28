名廚周中8年前腎衰竭立即戒煙酒　夜間用自動洗腎機　助重返工作

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-28 18:14

每年需洗腎治療的末期腎衰竭新症逾千名，活躍於飲食業界、名廚周中師傅在8年前發現自己患上末期腎衰竭，最初心態難以接受，「點會唔驚？」他其後才慢慢調節好心態，並戒掉煙酒，夜間使用自動洗腎機治療(APD)，日間可如常工作。 醫管局中央腎科委員會主席麥肇嘉醫生指，腹膜透析優先政策推行35年，截至去年底，共為25,002名病人提出治療。

今年71歲的名廚周中師傅（周偉中）8年前，刷牙時發覺雙手不受控顫抖，求醫後始知確診末期腎衰竭，須即時入急症室、洗血，坦言事出突然，感到十分擔心，「末期喎會死人，緊係驚啦，點會唔驚？」一向從事飲食業，工作時間長，確診後已戒掉煙酒，減少進食份量，以助控制病情。

另外，經醫生介紹後，周認為一日換幾次洗肚水的CAPD治療感到「困身」，故選擇了在家夜間進行自動腹膜透析(機洗APD)，「日頭要做嘢」。他指，現時已習慣這種生活，但如因工作關係需到外地、內地，便會改以洗肚水，以手洗方式治療。

另一名腎衰竭患者黃小姐今年四十多歲，自十五歲起便接受CAPD治療，定時定候自行洗肚，認為較易控制時間，平日更可如常工作，甚至到南非旅行，直言「同正常人生活無分別」。

腹膜透析優先政策推行35年，截至去年底，共為25,002名病人進行治療。（盧翊銘攝）

香港腎科學會主席鄭玉麟醫生指，目前病人的腎臟替代治療包括腹膜透析（洗肚）、血液透析（洗血）和腎臟移植（換腎），大多數香港病人以連續性可攜帶腹膜透析（CAPD）治療。

醫管局中央腎科委員會主席麥肇嘉醫生指，腹膜透析優先政策推行35年，截至去年底，共為25,002名病人進行治療。他說，本港有逾萬名末期腎衰竭病人，其中七千多人接受透析治療即洗肚及洗血。

醫管局中央腎科委員會主席麥肇嘉醫生指，本港有逾萬名末期腎衰竭病人，其中七千多人接受透析治療（洗肚及洗血）。（盧翊銘攝）

麥指，過去一年因疫情關係，腹膜透析可讓病人在家治療，令病人可維持治療同時，減低外出感染機會。至於洗血方面，醫管局亦加強感染控制，包括增加病人間的間距、鼓勵病人在洗血之前、之後才進食，減少在診所內除低口罩的機會。

全球華人腎臟病學會主席李錦滔教授說，以2018年數據為例，69%病人採取家居洗肚，3%病人採取家居洗血，即逾七成病人接受家居透析治療。而在疫情下，他說醫護利用互聯網，為病人提供在家洗肚的資訊，輔以虛擬實景講解，令病人得到足夠支援、照顧。

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