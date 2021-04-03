復活節旅行團未「復活」　導遊嘆重生需時：原本可從4月旺到年尾

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-03 11:00

面對疫情，全球都實施最嚴峻的出入境限制，對旅遊業造成嚴重打擊。一連五日的復活節假期雖已開始，惟未有如以往帶來節日氣氛，遊客訪港或港人外遊機會亦未見曙光。 在本港旅遊業從業超過20年的導遊鄧漢強說，每年的復活節前後，本是旅遊業開始旺丁旺財的時間，現在只能完全零生意，「過去可以從4月開始一路旺到年尾。」 2003年的沙士結束後，旅遊業在短短幾個月內就已經滿血復活，然而鄧漢強卻對新冠肺炎疫後復甦不感樂觀，「旅遊巴、團餐餐廳都死晒，重生需要很長一段時間」。過往多數帶高端外國團的他表示，會考慮將目光轉向中國內地，但仍然堅持走高端路線，保證服務質量，「這是短期內的唯一出路。」

鄧漢強的旅行社在尖沙咀旺區，不過疫情後，他除了取信，幾乎已經不再過來。（余俊亮攝）

鄧漢強經營的旅行社位於尖沙咀的旺區，而他坦言已經很久未有回去。牆上2020年的日曆已經拆下，而2021年的至今仍未換上，小小的空間竟顯得有些空空蕩蕩。他說疫情初時，還有些「手尾」要處理，會不時返舗，但其後逾年沒有客人，店中的電腦都已經拿回家中，只剩下一些未整理的文件，「政府要求每間旅行社要有固定地址，所以暫時都會keep住個地方。」

往年復活節熱火朝天 大廈內點鈔機點鈔聲不斷

往年復活節時段，旅行社總是忙得熱火朝天，每天導遊上來取票絡繹不絕。鄧漢強說自己專做高端客，為了保證質素，不少團都親力親為，因而自己一個月都要起碼帶5個團，「實在安排唔到嘅，還會分畀其他人。基本上4月就開始旺了，之後暑假有東南亞客，秋天本來就是旺季，之後聖誕、新年都會有一批歐美客，好多團。」

他說同幢大廈內共有3間旅行社，現時都和自己一樣陷入同樣的狀況——大門緊鎖，生意全無。他說，大廈內中心地帶的商舖也已經「執晒」，反而較深處、低租的還能堅持營業，「過去呢度不知幾熱鬧，有啲豪客買名牌錶、名牌手袋，一買就好多，我記得可以整個下午都聽到鈔票機不停點鈔的聲音。」

鄧漢強1998年入行，見證了香港旅遊業最興旺的時候。（余俊亮攝影）

見證香港旅遊業最旺時代 堅持做高端客不開低價團

1998年入行的鄧漢強，見證過香港旅遊業最興旺的年代。回想當時中美關係處於蜜月期，美國總統克林頓更曾訪華，尾站便是香港，吸引不少外國客人一探中國的奧秘，不少更點名要玩「克林頓路線」，鄧漢強說，「外國客出手闊綽，有時貼士都可畀到幾百美金。而當時香港物價也不算貴，是名副其實的購物天堂，外國人鍾意來玩。」

鄧後來跳出大公司，以自由職業者身份接待旅遊團隊，再到2017年成立自己公司，鄧漢強一直都專注在外國高端客及內地商務客上。比起香港鋪天蓋地接待內地客的低價旅行社，他算是獨樹一幟。

他說，坊間不少行家設計出「低價團」吸引內地客，再以購物抽佣的方式賺錢，收入確實更高，但沒有那麼多購物行程的外國團或者商務客，可以說比較穩定，但能夠保持到整個團行程的質素。

近年來，內地遊客增多，不少旅行社推出低團費的旅行團；而鄧漢強則強調服務質素，堅持針對外國高端團及內地商務客提供服務。（余俊亮攝）

堅持帶客人歎最靚風景 回頭客多 增滿足感

鄧漢強說，有些旅行團會貪方便，帶客人去了跑馬地後，就沿著司徒拔道向南，中間讓客人下車拍照，便算是遊覽了太平山，其後便直落海洋公園，「但我一般一定會帶客人上到山頂，嗰邊最靚。」

鄧漢強說自己的「回頭客」相當多，也給了他不少滿足感。他說，香港彈丸之地，有山有水有沙灘、主題樂園、海島、河流一樣不少，更有世界級的夜景，他認為這些都是香港旅遊業可以經久不衰的原因，「呢啲都是香港的名片，並不像有些人所說的不好玩，只適合購物，那樣是自己打爛自己的招牌。」

維多利亞港的星光大道過去一直是人頭湧湧，疫情之後則靜了下來。鄧漢強預料，內地客會是短期內香港旅遊業的唯一出路。（余俊亮攝）

旅遊業重生需時：內地客也是短期內的唯一出路

3月末時，鄧漢強曾去西貢遊玩，見到有居港外國人在海鮮酒家吃海鮮，他說那瞬間感到很唏噓，令他憶起疫情開始，最後帶的一個旅行團是去年1月尾接待的，其後整整一年都沒有再帶團，從盼望暑假、到國慶、再到聖誕及新年，「宜家睇最樂觀都要到年尾才能恢復正常。」

回想2003年沙士疫情結束後，本港的旅遊業在短短幾個月便立刻反彈，加上開放自由行後，旅客數量驟然大增。然而，他對這次疫後旅遊業復甦反而沒有太多信心。他解劃說，疫情持續時間太長，不少行業已經被擊垮，過往的團餐已經沒有蹤影，而旅遊巴也損失慘重，「啲人都轉晒行」；另一方面「中美關係差咗，也會直接影響外國人來香港的意欲。」

他說從形勢上看，香港會最先和內地通關，他暫時將目光投向內地的高端、商務客，並已在內地社交軟件「抖音」上開設了賬號，自己拍片、剪輯，來推廣香港旅遊，「內地客是短期內的唯一出路。」