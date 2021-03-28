新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校　校方消毒課室追蹤曾接觸師生

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-28 00:43

久違了的本地零確診僅維持一日就斷纜，浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

根據浸會大學發給師生的内部電郵，校方周六晚間接報，一名社會科學系學生新冠肺炎測試呈陽性。根據現有資料，這名學生3月18與22日分別到視覺藝術大樓CVA109 以及呂明才中心的LMC2課室，出席了兩節課。該學生到校期間有戴口罩，直至3月27日被檢驗為陽性。

收到消息後物業管理辦公室馬上安排關閉相關課室和場所進行消毒。校方表示將與與衛生防護中心緊密合作，追蹤這名確證學生的密切接觸者。防護中心已要求學校提供相關師生的名字和聯絡方式。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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衛生防疫中心27日公佈26凌晨至27日凌晨確診數據，僅有6宗輸入個案，沒有本地個案，對上一次本港沒有任何本地確診個案是去年11月16日，與今相隔4個多月。而浸大對上11月曾經有一名體育、運動及健康學系女生確診。

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