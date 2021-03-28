新冠肺炎・3.28｜本地零個案2日恐斷纜　初確診浸大生源頭不明

撰文： 孔繁栩 勞敏儀 朱海棋 王潔恩 袁澍 黃詠榆 黃穎津 麥凱茵 陳淑霞 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-29 00:57

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（28日）公布，截至凌晨單日新增1宗個宗，連續兩日本地零感染，累計確診人數錄得11,447宗。不過浸大晚上公布，一名學生昨日初步確診，預料政府會在明日（29日）更新數字，納入明天確診宗數。

現時的防疫措施將於本周三（31日）午夜屆滿，消息指政府擬放寬宗教活動及游泳場所限制，即公眾泳池及海灘等設施有機會「解封」，行政會議將於周二（30日）商討。另酒吧業界透露，上星期初曾與當局開會，談及復業需採取措施，包括客人需一直戴口罩、用飲管飲酒，以及增加空氣消毒設備等。

▼去年6.25端午節，西貢半月灣▼

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強制檢測大廈｜油麻地立德大樓污水檢測呈陽性 住戶訪客需強檢

【22:57】食物及衞生公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。任何在3月24日至28日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月30日（星期二）或之前接受檢測。

由明日（29日）起，位於旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街，暫定開放至3月30日。

消息：泳池及海灘等有望4月重開 泳界：踏入泳季好時機

【22:57】新冠肺炎疫情近日放緩，連續兩日沒有本地個案。消息指，政府擬放寬宗教活動及游泳場所限制，即公眾泳池及海灘等設施有機會「解封」，行政會議將於周二（30日）商討。

有游泳業界代表稱，確曾聽聞4月「解封」的消息，但未能證實，亦未知詳情，一切由政府視乎疫情再決定。業界指，疫情下幾乎全行失業或轉行，近日天氣逐漸炎熱，時間已踏入泳季，認同現時重開游泳場所。

科興疫苗｜1.85萬人已接種第二劑 24歲女子打針後心悸留院

【22:40】政府公布昨日（27日）有兩名接種科興疫苗的市民不適要送院，二人經治療後均留院觀察。二人是在源禾路體育館社區疫苗接種中心打針，當中一名24歲女子接種第二劑疫苗後，出現發燒、心悸及感到暈眩；另一52歲女子接種第一劑疫苗後，出現心悸、血壓上升及胸口痛。她們被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

另外，截至今晚8時的過去24小時，約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有6,510名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,500人在社區疫苗接種中心接種，約10人是在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為90%，約3,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

政府指接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約462,400劑疫苗。當中約443,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約292,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。約18,500名市民已接種第二劑科興疫苗。

酒吧業界接獲政府重開條件：用飲管飲酒 業界：復活節後或可復業

【21:53】新冠肺炎疫情稍緩，停開多時的酒吧或可望重開，據指政府向酒吧業界開出從業條件。業界向《香港01》透露，上星期初曾與當局開會，談及復業需採取措施，包括客人需一直戴口罩、用飲管飲酒，以及增加空氣消毒設備等。



香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁形容，從當局會上語氣，酒吧或能在復活節假期後復業，期望在周二（30日）行政會議開會後有更多細節。

北大嶼山臨時醫院變種病毒輸入個案誤留病格 與4患者共處20分鐘

【21:10】醫院管理局今日（28日）通報，一名帶變種病毒的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心（又稱臨時醫院）隔離治療時，被錯誤安排與另外四名病人共處同一病格約20分鐘。



醫管局稱，期間該名患者未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，相信其他病人受感染的風險很低，中心已安排四名病人接受單獨隔離治療。

調查指疫情下三成受訪者親子關係轉差 霍啟剛分享與子女相處秘笈

【19:46】新冠疫情下，家長及孩子在家時間增加，對親子關係造成一定的影響。城市女青年商會聯同童軍知友社向全港中小學發放問卷調查，探討親子雙方於疫情下的親子溝通及雙職家庭支援問題。結果顯示，有三成家長認為疫情下子女在家學習後衝突次數增加，孩子更渴望與家長一同遊戲，家長則更為關注孩子學業。



港協暨奧委會副會長霍啟剛現身說法，分享與子女相處秘笈。霍啟剛強調，與子女相處，時間分配最為重要，於疫情下尤其要注重身體及精神健康，才能維繫良好的家庭關係。

浸大初步確診學生 曾教番禺會所華仁小學足球班 9名學生要隔離

【17:44】番禺會所華仁小學發通告稱，截至3月28日下午資料，負責足球訓練的其中一位教練昨天(3月27日)初步確診新冠肺炎(同住家人檢測結果為陰性，追溯期至3月21日)，6名一年級同學及3名二年級同學，因3月21日曾參加足球訓練活動(全程帶著口罩進行)，而，上述9名同學及3名同一機構的教練均被列為密切接觸者，須今天送檢疫中心(同學由家長陪同進入隔離營)。所有參加上述訓練活動同學的家長及總教練，確定將進行隔離檢疫的同學及所有教練均沒有病徵。

校方其後在公告中補充，該教練即是初步確診的浸大學生。校方在晚上近7時更新，再多1名一年級學生需要檢疫，即需要隔離學生合共10名。

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復必泰暫停｜藥廠：已收回有瑕疵疫苗 研究送另一批疫苗到港澳

【15:54】復必泰疫苗因樽蓋移位等問題，被叫停接種。德國藥廠BioNTech與復星醫藥回覆《香港01》，已收回所有有瑕疵的疫苗，正評估運送另一批疫苗到香港及澳門，以恢復疫苗接種計劃。而另一間藥廠Baxter亦證實，會協助BioNTech生產新冠疫苗，產地在德國威斯特法倫（Halle Westfalen）。

消息：六旬男保安亡 3周前接種科興疫苗 衞生署證實他有慢性病

【15:27】消息表示，一名60多歲男子昨日（27日）送聯合醫院後不治，據悉他在約20天前曾接種科興疫苗，有肥胖問題。本星期二（30日）新冠疫苗臨床事件評估專家委員會將開會討論。

展開疫苗接種計劃後，本港至今12人曾打疫苗後死亡，包括10人接種科興，2人打復必泰疫苗。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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復必泰暫停｜有望一周完成調查 許樹昌：或增接種中心追落後

【14:22】BioNTech/復星的復必泰疫苗因樽蓋移位、瓶內壓力過大出現滲漏等要暫停接種，政府期望一周內完成調查。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局將出現問題的疫苗及隨機抽樣無問題的疫苗，運回德國調查，當調查完畢確認可以重啟接種後，政府可能會增加社區接種中心追回接種率。

新冠肺炎｜今錄1宗輸入確診 無源頭浸大學生初步陽性 清零斷纜

【14:08】衞生署衞生防護中心公布，截至3月28日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 447宗（包括11 446宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案為輸入個案，即連續兩日本地零確診。

新冠疫苗｜已打針旅客到泰國布吉免隔離 胡慧沖：未知認可哪一種

【13:54】泰國宣布，布吉島（Phuket）7月1日起，豁免已接種新型冠狀病毒疫苗的遊客入境隔離。剛好在布吉拍攝節目的旅居泰國港人胡慧沖，接受《香港01》電話訪問，表示當地政府未有具體細節，如認可哪種疫苗，如何規定遊客不會去其他地方等。

新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

【13:40】浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

清明節｜山頭人頭湧湧 有市民購紙口罩、搓手液防疫套裝贈先人

【13:24】距離清明節（4月4日）仍有一周，今日（28日）柴灣永遠墳場人頭湧湧，早上多人前往掃墓，因封路安排，大批人選擇步行上山，有 人認為人流較上年多三分二，「條路上嚟好似蟻行咁」。疫情爆發逾一年，有市民除了購買燒豬等祭品，更購入有紙口罩、搓手液的「防疫套裝」紙紮產品，望保佑先人平安。

【12:00】消息指，今日新增1宗輸入個案；另有一宗無源頭初步確診個案，是浸大學生。對上一次零確診是去年10月14日，去年10月28日則錄得2宗確診個案，料今日創5個月確診數字新低。今日不設疫情記者會。

新冠疫苗│張建宗指接種減疫情 舒勞工市場壓力 籲不猶疑早接種

【09:00】政務司司長張建宗指勞工市場在去年12月至今年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。他認為，隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力；又重申接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃。新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

久違了的本地零確診僅維持一日就斷纜，浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

01消息｜港府安排旅遊從業員到疫苗接種中心工作 料收入近2萬元

新冠肺炎疫情肆虐，本港旅遊業陷入冰封。據《香港01》了解，政府將於下周一會公布協助旅遊業界方案，其中政府計劃安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，每日工作13小時，每人最多可工作約15日，即至少有近2萬元人工。

確診大廈｜本地零感染 增6宗輸入 印尼抵港患者住荃灣絲麗酒店

衞生防護中心周六（27日）公布新增6宗個案，全部為輸入個案，是自去年11月16日以來，首次錄得零本地個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中並無新上榜的餐廳及住址。不過一名由印尼抵港的36歲女子，住在荃灣香港遠東絲麗酒店，相信是其檢疫酒店。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

強制檢測｜確診空姐曾訪 3月11至26日到過北角GO24Fitness須強檢

食物及衞生局周六（27日）晚上公布，考慮到曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，故決定所有於3月11日至3月26日曾身處有關健身中心的人士需進行強制檢測。政府明日（28日）會在北角糖水道花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的GO24 Fitness工作人員及訪客提供服務。

復必泰疫苗暫停｜初步調查不涉安全 不排除長途運輸致包裝有瑕疵

清明｜紙紮店賣護目鏡探熱槍防疫套裝 負責人：等祖先預防吓

GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足 袁國勇︰爆發風險較低

測試自己已有抗體 袁國勇：本港有機會清零 市民長假勿掉以輕心

復必泰疫苗｜聶德權：希望下周知能否恢復接種 第二針市民將優先

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▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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《2021年DSE試場疫情預防措施》