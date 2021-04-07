旅遊旺季不再　月入6位數旅行社經理被裁轉行保安：馬死落地行

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-07 08:00

復活節原是旅遊旺季，惟疫情持續，旅遊業界至今仍然是「寒冬期」。入行逾30年、月入可達6位數字的旅遊從業員Cat，擔任過不同職位，如領隊、銷售員、經理，直至去年年底被裁員，無奈離開喜歡的行業，轉為任職保安員，「馬死落地行」，直言不少同行間已轉行做保安、檢測員。說起未來，她仍相信旅遊業有希望，望有日可重拾本業，「不止是為了錢，真的讀萬卷書不如行萬里路」。

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Cat入行30多年，由前線領隊做到經理，未想過疫情持續一年，旅業陷入「寒冬」：「活了幾十年人，都沒有想過這一日。」（張浩維攝）

Cat最初從事會計工作，但性格好動，愛四圍遊玩，遂兼職帶團，「香港一天遊、大陸路線都做」，一、兩年後索性轉做全職領隊，由帶團的前線人員，做到中型旅行社經理，至今已入行逾三十年，「呢行多年來都是百花齊放，什麼團都有」，卻沒想過過捱不過疫情，「活了幾十年人，都沒有想過這一日。」

旅遊業過去一年陷入「寒冬」，去年10月底疫情緩和，政府一度放寬防疫措施，容許旅行社辦本地一天團，「都叫可以幫忙計劃離島線、綠色旅遊景點」，惟一個月後又爆發第4波疫情，業界再次陷入停頓狀態，復活節繼續冷清，「新年、復活節、聖誕節，三段時期以往一向是旺季，其中4、5月，不單外地團旺場，即使是一天團都多」。對於早前北角富臨酒樓結業，她亦感到相當感慨，「這一間酒樓一向主要招待團友，每月170萬租金，一定交不了」。

北角富臨皇宮酒家日前貼出告示，宣佈由於租約期滿，3月21日最後一日營業。（資料圖片／梁煥敏攝）

轉職保安「最強行業」 最入6位數變成僅8千元

保就業計劃去年11月底結束，旅遊社3間分行共20多名同事12月起全被遣散，她亦是其中一員。做了卅年才失業，加上經濟不景，只好報讀保安、金融、銀上營銷、英文等多個課程，增值自己。Cat笑笑，保安業目前應是「最強行業」「全行應該都有保安牌」，另一吸納人才的行業是檢測員。

Cat目前在酒店任職兼職保安，與以往高峰月賺6位數對比，現時每月僅約8000元收入，「朋友以前一定不會想到我願去做保安，但馬死落地行」。

保就業計劃11月底結束，3間分行共20多名同事12月起全被遣散，Cat亦是其中一員。（張浩維攝）

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+ 6 + 6 + 6

政府早前會面業界，探討放寬本地遊的空間，席上曾提出「三選一」的條件，包括導遊及旅客均要接種疫苗、出發72小時前全團完成檢測並呈陰性，或全團進行快速測試並呈陰性。Cat認為條件苛刻，認為有打疫苗亦非「一定安全」，「其實客人出嚟玩如何保護自己，就像上次可做團時安排已足夠，每車坐一半客人，限制食飯枱人數，保持一定社交距離」，坦言一天團競爭大，其實利潤徵薄，「起碼叫有工開」。

Cat目前在酒店任職兼職保安，與以往高峰月賺6位數對比，每月大跌至約8000元收入。（張浩維攝）

料未來仍以本地團、內地團作「起步」

說起旅行業前境，她仍相當有希望，笑說「香港人不悶得」，但對於旅遊氣泡信心則不大，認為團費貴、保險費又貴，「搵邊個去？」，料未來幾年仍先以本地團、內地團作「起步」。現在雖然有工開，但卻找不到以往的滿足感，「以往客人開心、自己開心，又有錢搵」，認為不少年輕人對行業仍充滿嚮往，「不止是為了錢，真的讀萬卷書不如行萬里路」。

說起旅行業前境，她仍相當有希望，料未來幾年仍先以本地團、內地團作「起步」。（張浩維攝）

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