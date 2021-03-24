北環線初期只設古洞站　幾萬居民2026年入伙　等一年才通車

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-24 15:43

運輸及房屋局表示，預算造價620億元的北環線第一、二期，第一期即落馬洲支線上增設古洞站，料於2023年動工，將於2027年竣工。古洞站會有約43,600個房屋單位，包括28,000個公營房屋單位，居民會於2026年開始入伙。換言之，入伙後一年才會有地鐵站通車。 當局亦估算，當古洞站預計於2027年竣工時，已有約四分之一的公營房屋單位（即約7400伙）落成，換言之數以萬計市民要做「開荒牛」「無鐵搭」。

北環線第一、二期按2015年計算，預算建造成本分別約為35億元和585億元。北環線第一期即古洞站預計於2023年動工建造，並在2027年竣工。古洞站一帶將有約43,600個房屋單位，包括28,000個公營房屋單位，居民會於2026年逐步開始入伙。即首批居民遷入後一年，古洞站才會落成。

當局亦估算，當古洞站預計於2027年竣工時，約四分之一的公營房屋單位，即約7,400伙將會落成。換言之，數以萬計市民要入伙逾一年後才「有鐵搭」。

至於第二期，即連接錦上路站及古洞站之間的主線，預計於2025年動工建造，並在2034年竣工，政府指可帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。

另外，預算建造價114億元的屯門南延線，預計於2023年動工建造，並在2030年竣工。

10組私人土地即將公布是否適合收回發展公營房屋

就土地發展，《2020年施政報告》中提出，檢視已規劃作高密度房屋發展而未有確切發展計劃的私人土地，評估當中哪些適合作公營房屋發展，發展局表示，已選取10組私人土地，會評估是否適合作高密度公營房屋發展，已接近完成相關檢視工作，將適時公布檢視結果，但現階段不便透露具體地點及詳情，稱以免引起市場投機活動等。

發展局估算，未來已知會收回的土地大約700公頃，而當中近500公頃將會在五年內，即2025-26年度前收回，新發展區和公營房屋項目佔近400公頃。