撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-29 18:10

資深演員廖啟智昨日（28日）因胃癌逝世，終年66歲。智叔生前曾拍拍攝多部電影及電視劇，更憑《籠民》和《証人》電影兩度奪得金像獎最佳男配角。另一位演員吳孟達亦於上月因肝癌與世長辭。達叔生前作品包括《逃學威龍》、《破壞之王》等，套套在觀眾心中永遠都是經典之作。 《香港01》科技玩物頻道在Netflix上蒐羅22套廖啟智和吳孟達曾參與的作品，趁著復活節假期在即，我們一起Bookmark定，準備在家回顧經典吧！

資深演員廖啟智於3月28日因胃癌逝世，終年66歲。

從影至今超過40年，一生熱愛演戲的廖啟智，不少人都對智叔的離世感到非常可惜和難過。智叔將每位角色都演得出神入化，觀眾都大讚「演乜似乜」。例如2015年智叔在電影《點五步》中飾演一位熱血的魔鬼教練盧校長，令人印象非常深刻。下面5套廖啟智有份參演過的電影，大家可在Netflix觀看到。

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至於一代笑匠吳孟達，他生前出演多部星爺電影，兩人合作無間，給觀眾帶來無限歡樂。如果大家想重溫達叔的好戲，記得在Netflix Bookmark定下面17套吳孟達曾有份出演過的電影！

吳孟達於2月27日因肝癌與世長辭，終年70歲。

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