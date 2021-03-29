港鐵首下調票價僅推95折優惠　不延續票價8折　乘客實付貴近20%

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-29 20:55

港鐵根據可加可減機制首次下調票價1.7%，新票價6月27日起生效，並因應疫情推出不同優惠，維持約九五折的車費優惠。雖然減價兼推出優惠，但與港鐵2020年中推出的疫情特別優惠相比，其實由4月起，乘客所需支付的實際票價會較現時多，例如由現時的八折優惠，縮水至九五折，部分車程差價近兩成；港鐵都會票在新優惠下，格價為385元，亦較現時的335元優惠價昂貴50元。

現時8折優惠3月底結束

在疫情影響下，港鐵去年7月1日起推出八折優惠，截至今年3月31日結束，當中一半成本由政府承擔，預料涉8億元公帑。雖然疫情未平息，經濟仍未復甦，失業率依然高企，不過政府早預告，無意再向港鐵提供補貼；港鐵管理層亦指難以獨力延續優惠。

可加可減機制方程式： 0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （-0.7%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（-1.5%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= -1.7%

可加可減機制首現負數始減車費

今日政府統計處公布2020年12月運輸業名義工資指數按年變動，按照港鐵可加可減機制，破天荒地出現減價結果，票價將於6月27日下調-1.7%。港鐵同時宣布多項優惠，包括「程程5%車費扣減」優惠、「全月通加強版」及「港鐵都會票」亦會推50元折扣。

東涌至鰂魚涌每程貴4.1元

雖然港鐵減價又推優惠，然而與現時疫情優惠相比，仍有一段距離，只要現有優惠結束後，其實乘客實際支付的車資，較現時的昂貴。例如，荃灣來往金鐘的八達通車票原價為15.2元，在八折優惠下，為12.2元，但九五折下，則為14.4元，相差18%；來往東涌及鰂魚涌的八通達原價為27元，八折下只需21.6元，但九五折則為25.7元，相差約19%，每程貴4.1元。

雖然今年票價成功按機制減價1.7%，不過過去兩年港鐵票價調整方程式的運算結果，均觸及「封頂」機制，未有按結果盡加，仍累計有1.58%的加幅。港鐵表示，相關加幅會按機制安排延後，不會免除，假如機制明年的結果並非減價，下一年度除了按方程式加價，更可能再需加1.58%。

都會票及全月通折扣減半至50元

另外，港鐵宣布，港鐵都會票及全月通加強版將於7月起減價，例如都會票售435元、屯門—紅磡全月通加強版為600元；不過其實該票價只是維持2019年的水平，未有變動，單純抵銷原本預定的加幅。

在現時的疫情優惠下，港鐵都會票及「全月通加強版」同樣享100元折扣，每程平均分別為8.4元及5.1元。在是次優惠中，則「縮水」至50元折扣，優惠直至今年底，乘客較現時需多付50元。

（港鐵文件）

田北辰：每程實質只慳1、2毫

前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰批評，港鐵將八折票價改為九五折，車費明顯增加，認為在當前經濟環境不景氣的情況下，做法並不合理。他又稱，是次減幅輕微，僅1.7%，10元車費只會減1、2毫，認為應將港鐵物業發展的收益，加入方程式。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌亦認為，是次減幅相當低，對市民幫助不大，希望政府出手延續八折優惠。他又認為，目前可加可減機制設置過於簡單，建議將營利指數和社會環境納入機制方程式之中。