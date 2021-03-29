科興疫苗｜2.46萬人已打第二劑　中年漢接種後暈眩送院自行離開

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本港2月底開展新冠肺炎疫苗接種計劃，至今約一個月。政府今晚（29日）公布，已為約45萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約30萬人接種科興疫苗，約15萬人接種復必泰疫苗（BioNTech/復星醫藥），另約24,600名市民已接種第二劑科興疫苗。

昨日（28日）有1宗接種科興疫苗後送院個案，一名49歲男子接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，其後自行離開醫院。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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47.5萬人已接種疫苗

政府公布，至今為市民接種共約475,100劑新冠疫苗，當中約450,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約299,200名接種第一劑科興疫苗，約24,600市民已接種第二劑科興疫苗。復必泰疫苗自上週三（24日）起暫停接種至今。

8社區疫苗接種中心接種率94%

截至今日晚上8時的過去24小時，約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,400人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,200人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。另約有6,000名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,700人在社區疫苗接種中心接種，約300人在私家醫生和診所接種。

而8間社區疫苗接種中心的科興疫苗整體接種率約為94%；同期約3,800名市民在網上預約接種第一劑或第二劑的科興疫苗。

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

昨日（28日）有1宗接種科興疫苗後送院個案，一名49歲男子接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，他未經診療，自行離開醫院。

▼3月10日　首日接種復必泰情況▼

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