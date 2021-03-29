科興疫苗｜62歲翁周六中午中風入院　早上接種第二劑　情況嚴重

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-29 23:56

一名62歲男子於上周六(27日)中午懷疑中風送院，衞生署確認他於當日早上，在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，接種第二劑科興疫苗。署方稱會調查及評估事件，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會。醫管局表示，病人現時於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。

衞生署未有主動披露有關個案，署方表示，檢視紀錄後，於3月27日由醫院管理局呈報，指一名62歲男子曾接種新冠疫苗後出現異常事件，送往沙田威爾斯親王醫院治理後發現懷疑中風。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

將交專家委員會作因果關係評估

衞生署表示，會調查及評估個案，並將之交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。署方稱，根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後，發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係；另外，根據風險傳達計劃，接獲的臨床事件數據及總結報告，會於專題網頁定期發放及更新，如接獲在接種疫苗後14日内死亡的嚴重異常事件，會盡快透過新聞稿公布。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

+ 14 + 14 + 14

病人情況嚴重 留醫威爾斯親王醫院

醫管局表示，醫護人員會根據機制，向衞生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案，衞生署的專家委員會會就此審議，包括作因果關係評估，並適時公布事件。醫管局續指，病人現時於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。