去年曾遭財委會否決　運房局再申設過渡屋小組副主管年薪逾228萬

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 18:40

為推行過渡性房屋，運房局曾建議開設首長級丙級政務官編外職位，職銜為過渡性房屋專責小組副主管，惟於去年立法會財委會上被否決。運房局再向立法會提出建議，為專責小組開設有關職位，年薪約為228萬元，即月薪約為19萬元。

為推行過渡性房屋項目，運房局向立法會提出建議，為專責小組開設過渡性房屋專責小組副主管職位，年薪約為228萬元。（資料圖片／李澤彤攝）

運輸及房屋局向立法會提交文件，指於2019年11月及2020年5月，曾分別於立法會房屋事務委員會和財務委員會轄下人事編制小組委員會討論，開設過渡性房屋專責小組副主管的職位。惟有關建議於去年7月13日的財委會上被否決。

運房局指，為了於緊迫的時間內推行過渡性房屋項目， 同時鑑於相關公眾諮詢工作和城巿規劃程序可能複雜費時， 必需有高層人員領導和統籌，協助非政府機構解決政策問題，及物色合適用地等，並需要妥善督導和監督資助計劃的管理工作等，因此需要開設一個首長級丙級政務官編外職位。房屋署現時有14個首長級薪級第2點的助理署長職位，只有一個屬首長級薪級第2點的助理署長職位，運房局指該人員的職務已極為繁重， 無法承擔額外的工作。

元朗七星崗過渡性房屋用地原為高鐵工地，政府將用作興建過渡性房屋用途。（香港環保建築專業議會提供圖片）

職位生效至2025年3月31日

運房局指，擬增設職位所需的年薪開支約為228.3萬元，所需增加的每年平均員工開支總額為，包括薪金及員工附帶福利開支則約為310.6萬元。房屋署已把所需撥款納入2021-22年度的預算， 並會在其後數年的預算中反映所需資源。有關職位將於經財委會批准後即時生效，至2025年3月31日。