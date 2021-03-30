旅遊保險｜新冠疫情納「不保事項」　旅遊保單投訴按年急增六成

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-30 13:15

新冠肺炎疫情全球大流行，保險索償投訴委員會公布2020年索償投訴數字，去年有107宗涉及旅遊保單投訴，較2019年的67宗多60%，亦是近5年最多，107宗投訴當中有45宗涉及疫情，佔42%。 有一對夫婦於去年3月參加葡萄牙及西班牙11天旅行團，因當地封城停飛航班，須另購機票提早回港，保險公司基於港府新聞公佈內容，起初拒賠額外機票費用，最終雙方和解，投保人最終獲賠近3萬元。委員會提醒，疫情以來，不少旅遊保險已將新冠疫情納入「不保事項」。

保險索償投訴委員會主席徐福燊表示，與疫情有關的45宗個案，全涉旅遊保險。他指出，新冠肺炎不會視為保險條款內的「自然災害」，並只會跟從權威組織如世界衛生組織（WHO）公告為「大流行」。

保安局旅遊警示是關鍵

其中一宗個案，一對夫婦投保人於去年3月參加葡萄牙及西班牙11天旅行團，原定3月18日由葡萄牙里斯本經伊斯坦堡返港，惟當地局部封城停飛航班，須另購機票提早回港。他們於3月16日直接從里斯本經杜拜及吉隆坡乘航班，翌日抵港。保險公司基於衞生署於3月6日，已發出公告建議市民因應疫情考慮延遲非必要旅程，並認為投保人在新聞公佈後才出發，拒賠額外機票費用。

惟委員會檢視個案後認為，保險公司應考慮另外兩個更廣泛接受的警示，包括世衛於3月11日宣佈疫情為大流行，及本港保安局於3月17日才發出的紅色旅遊警示，而該兩公告均在個案出發後才發出。保險公司最後同意與投保人和解，基於無損權益，向夫婦作旅程中斷保障，賠償27,500港元。

個人旅保不保新冠疫情 部份公司旅保則仍受保

環球疫情反覆，不少港人因各地政策問題，突然被迫滯留。保險索償投訴委員會委員、保險業聯會一般保險總會代表丘振雄提醒，由於疫情持續逾年，目前市面的個人旅遊保險，已將新冠疫情納入「不保事項」，即不會作出任何賠償；但如是公幹，公司為員工安排的公司旅遊保險，仍未將新冠病毒納入「不保事項」，可以詳細留意更新後的條款。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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滯港避疫留學生可上網課不會賠償

另外，不少海外學生趁假期返港後，因疫情未能回到留學地上學。委員會指，收到相關投訴，但審視後亦認同保險公司拒賠安排，理由包括學校能夠提供網上教學，基於學校能維持教學，大部份保單都不會作出賠償。

保安局向全球發旅警仍生效

據保安局網頁，因應全球各地疫情變化急劇，已向所有海外國家或屬地發出紅色旅遊警示，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。