調酒師太子站外參與縱火　身世坎坷有悔意兼願賠償　被判囚39月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-31 11:57

一群示威者於前年11月3日凌晨在港鐵旺角站C1出口燃燒雜物縱火，其中一名20歲調酒師將發泡膠盒及木板拋進火堆助燃，被控以一項暴動罪。調酒師早前認罪，押後至今（31日）在區域法院判刑。法官指，案件涉及用火破壞財物，其性質嚴重，加上案發期間香港社會秩序受到恆常的示威影響，故法庭需要判處具阻嚇性的刑罰；惟考慮到被告願意賠償、成長背景悲慘、品格良好以及坦白認罪等求情因素，最終判處被告監禁39個月。

被告沈俊傑，19歲，調酒師，被控一項縱火罪，指他於去年11月3日在旺角港鐵站C1出口，用火摧毀港鐵站出口。

自幼遭父母拋棄由祖父母揍大

辯方引述報告指，被告成長背景可憐，年幼被父母拋棄，由祖父母撫養成人，學業成績亦平平，但被告沒有放棄，努力工作以供養祖父母；辯方又指，被告為人善良，經常參與社區義工活動幫助老人家，加上被告早在警方調查期間已經向警員坦白承認其罪責，可見被告深感後悔，故祈法庭考慮被告接納此事僅為單一事件，非被告本性而為。

無任何政治聯繫願承擔責任

祁士偉法官於判刑時表示，從報告顯示被告並沒有任何政治聯繫，現在已經明白行為愚蠢並坦白認罪，也願意承擔責任，接納被告在事件中並非領袖，僅於凌晨12時半至2時許參與暴動，也並非首先燃起火堆的人。

用火破壞財物性質嚴重

然而案件涉及用火破壞財產，性質嚴重，加上事件發生於2019年香港因社會衝突受到嚴重動盪的時段，又指被告將發泡膠盒及木板拋進火堆令火勢加大，導致港鐵站出口的天花的地板受損，法庭需要考慮判刑的阻嚇性，故拒絕辯方和報告中有關判處被告進教導所或勞教所的建議。

願全數賠償港鐵損失

祁官將量刑起點定為63個月監禁，考慮到被告願意全數賠償港鐵10,400元的損失，加上接納成長背景悲慘、品格良好、一直肩負起供養祖父母的責任、沒有案底以及坦白認罪，故除扣減其三分之一的刑期外，額外減刑3個月，最終判處被告監禁39個月。

案件編號：DCCC 372/2020