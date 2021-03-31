灣仔金御海鮮酒家樓面初確診　職員着記者：呢度危險，你快離開！

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 18:42

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（31日）公布新增6宗確診，另有多於10宗初步確診個案，當中兩宗屬不明源頭個案，其中一人為灣仔金御海鮮酒家樓面。《香港01》記者下午到訪金御海鮮酒家，發現酒樓正撤離員工準備消毒，有職員見到記者後顯得相當緊張，着記者盡快離開，「呢度危險，有確診者，你快啲離開先！」

灣仔金御海鮮酒家有職員初步確診，酒樓下午撤離員工準備消毒。（梁煥敏攝）

染疫女樓面每周返工2至3日 家住北角五洲大廈

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，錄得超過10宗初步確診，大部分為輸入個案。兩宗無源頭個案之一，是一名56歲女子，她在灣仔捷利中心2樓金御海鮮酒家做樓面，幫手開茶，本周一（29日）感不適，今日最後上班，通常一周上班2至3日。她家住北角五洲大廈，正跟進有否其他密切接觸者。她曾在本月15日檢測呈陰性，昨日檢測結果初步陽性。

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酒樓撤離員工準備消毒

《香港01》記者下午到灣仔分域街金御海鮮酒家視察，其中一名酒樓職員正在忙於跟清潔公司職員商討及處理消毒事宜，並撤離所有同事。他一見記者走近酒樓隨即說：「呢度危險，有確診者，你快啲離開先！」該名酒樓職員接着說，現時餐廳需要進行徹底清潔及消毒，未知道重開時間。

此外，同一所酒樓的員工收到通知後正離開現場，當中一人表示正等待衞生防護中心通知他們到檢疫中心，顯得有點徬徨；另一名同行的酒樓職員則說，相信是一名在前台打掃的員工確診，但不太了解詳情。