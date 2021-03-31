何君堯辦事處被刑毀　控方指涉政治人物屬加刑因素　男生還柙重判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-31 18:50

元朗前年7月21日發生白衣人襲擊事件後翌日，立法會議員何君堯辦事處遭大肆破壞。20歲男學生早前認有份破壞，被判1年感化，律政司在裁判法院已曾覆核刑期，男學生被改判社會服務令，但律政司仍覺判刑過輕，今日（31日）再向上訴庭覆核，認為針對政治人物屬加刑因素。上訴庭最終撤銷判刑，為男學生索取報告再判刑，案件押後至4月21日。

經兩判均未被判囚

被告朱沛恆（20歲，學生）在裁判法院承認刑事毀壞罪，指他於2019年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。原審裁判官溫紹明判他12個月感化令，律政司及後在裁判法院申請覆核刑期，溫官改判被告200小時社會服務令，惟律政司仍認為過輕，今向高等法院申請覆核。

律政司代表指，片段顯示被告用金屬物打玻璃牆超過9下，過程約1分多鐘，認為他非因一時衝動犯案，直言很多時這類集會起初屬和平，但有人影響現場氣氛。

控方指被告針對政治人物

律政司代表又指，本案有多項加刑因素，涉案地點為立法會議員辦事處，反映被告針對政治人物，而事後辦事處要重新裝修數月，無法服務居民，辦事處買保險亦有困難。再者，案件涉及其他同黨，被告判感化令後，因參與九龍大遊行被捕，不過他在該案「踢保」，暫未被控。

被告有向何君堯道歉

被告的律師則指，被告患有過度活躍症、亞氏保加症，容易受影響，案發後母親被發現患癌症，但上訴庭法官指他事後懂得找何君堯道歉，質疑他病況的嚴重程度。

有上訴庭法官亦質疑被告裝束不止是作防禦，但被告律師澄清其護臂上的非窩釘，而手套只是足球手套，而裝備由現場其他人給予。上訴庭最終認為裁判官原則出錯，判刑明顯過輕，撤銷社會服務令判刑，並為被告索取教導所、勞教中心、更生中心報告才作判刑。

案件編號：CAAR2/2021

律政司就多宗修例案件提出刑期覆核，大部份被告都改被判囚。(詳看下圖)