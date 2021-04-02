新都城中心2期接連2名源頭不明患者到訪　3月19日起曾到訪者強檢

撰文： 李恩慈 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-02 17:44

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（2日）公布，新增19宗確診個案創近半個月新高，累計增至11,500宗。當中12宗為輸入個案，7宗為本地個案，包括一名33歲、感染源頭不明的男子。 該患者居將軍澳大牛湖將軍澳村，在3月29日發病。他曾於3月17日到中山紀念公園參加七人足球比賽，所有參加者均須檢疫。患者常到將軍澳新都城中心二期UG層的食肆買外賣，曾去過大家樂、金記冰室、 南記粉麵等。昨日公布的一名源頭不明患者、居油塘油麗邨的23歲裝修工人，早前曾到同層的一粥麵工作，衞生防護中心要求在3月19日及之後去過該商場、逗留兩小時以上的人士強制檢測。 另外，今日亦有數宗初步確診個案，暫時未有源頭不明患者。

患者常到將軍澳新都城中心二期買外賣。（資料圖片）

患者3月中曾到中山紀念公園參加七人足球比賽

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明的患者為33歲無業男子（#11494），居將軍澳大牛湖將軍澳村365號。他在3月29日開始不適，翌日到門診求醫，深喉唾液樣本呈陽性。他曾於3月17日到中山紀念公園參加七人足球比賽，當時大家都無戴口罩。

張竹君稱，由於現時源頭不明個案較少，檢疫安排能較長，所有參加者均須檢疫，暫時已找到11人，「擔心係其他人惹畀佢，唔係佢惹畀其他人。」

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3月23日與家人到POPCORN二期NAMCO玩遊戲

患者曾於3月25至29日，以及31日到將軍澳新都城中心二期買外賣，曾赴大家樂、金記冰室、 南記粉麵等，後兩者均位於UG樓層。張竹君稱，早前有患者曾在3月19至25日期間，到過同一商場、同一樓層的一粥麵裝修，「兩位患者都咁啱去過同一商場，咁少個案都見到有overlap（重疊），所以有啲擔心係咪有傳播。」為安全起見，防護中心要求在3月19日後去過該商場，並逗留兩小時以上的人士強制檢測。

患者亦曾於3月23日下午，與家人到過將軍澳POPCORN二期商場一樓NAMCO玩遊戲，包括打藍球、挖寶石、揸船等。衞生防護中心已通知該店進行大清洗，員工須接受檢測。

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