敏感牙齒｜磨牙、牙骹攰或因生活壓力大　身體出現這些訊號要注意

撰文： 01醫務所 最後更新日期： 2021-04-07 08:00

一直以來，很多人都相信牙齒敏感是由蛀牙、牙周病，或者刷牙方法不正確所導致的牙齒受損所形成，但其實另一個較少人提及的成因是因為磨牙以及咬牙而造成。 香港人生活節奏急速，時刻處於緊繃的狀態，再加上近一年新冠疫情反覆，很多人『咬牙切齒』的情況都比以往嚴重。除了日間工作時會不自覺將牙齒咬緊，晚上睡眠時亦可能因壓力而出現磨牙。 撰文：香港牙醫學會前會長廖偉明

有病人磨牙導致牙齒輕微裂痕，再意外咬硬的食物，造成牙齒破裂。（香港牙醫學會前會長廖偉明醫生提供）

磨牙、咬牙問題可致太陽穴位置痛

其實磨牙和咬牙是兩種不同的情況。磨牙是牙齒兩邊有磨擦，造成牙齒的損耗及過勞。通常磨牙會發出聲音，睡在一旁的伴侶應該會知曉。而咬牙則是牙關緊咬，牙齒移動的幅度很小。這種情況的話，即使是醫生也很難察覺，因為牙齒表面不會有磨牙所形成的鏡面，但從Ｘ光片則可以看見病人的牙根膜略為廣闊，亦即是有『虛位』。如果病人在日間工作時有牙關緊咬的情況，一般在中午過後，太陽穴位置(顳部)會出現疼痛的情況，頭上好像帶了一個緊箍，亦會覺得牙骹很攰，不想開口說話及進食。

如何判斷磨牙嚴重性

較輕微的磨牙或者咬牙所造成的症狀是間歇性。有些時間會很明顯，飲冷熱水牙齒都會『赤』，並有咀嚼無力的情況出現。有些時間，如果心情放鬆，晚上沒有磨牙，症狀就會明顯減少，甚至完全消失。因此，牙醫會就病人牙齒敏感的發作時間、頻密次數、或有沒有頭頸背肌肉疼痛而作出判斷。例如很多磨牙和咬牙的病人亦會有頭痛、頸痛、背痛等情況出現，這些痛楚連帶影響了睡眠質素。如果病人除了牙齒敏感外更出現有頸背痛、腸胃不好或者皮膚變差的症狀，這便是一種明顯過勞的情況，亦即是身心症（Psychosomatic Syndrome），需要真正的休息來讓心情放鬆。

點撃下圖，了解成年仍保留乳齒的原因：

牙齒、牙骹以及相關的咀嚼肌肉是關連着的。當它們出現過勞時，最弱的一環（The Weakest Link）就會先出現問題。如果先出現問題的是牙齒，便會出現牙齒敏感或有『虛位』的情況，甚至形成牙隱裂；如果是牙骹，則會出現牙骹開合不自然或者發出響聲；如果是咬合肌肉，便會出現疼痛、肌肉勞損，甚至面腫的情況。若果不及早正視，更會出現顳顎關節痛症。新冠疫情期間，外國更有報告指到診者出現咬裂、咬崩牙的情況大增！