隱形牙套適合所有病人？牙醫警告佩戴時間、活動矯正器影響精準度

隱形牙套現在大行其道，相信各位讀者都一定透過不同的渠道接收過相關的資訊。當中廣告內容和社交媒體KOL 一般都着眼於推廣它的各樣好處，例如美觀，價錢便宜，應用新技術設計療程等。但另一方面，網上亦有討論區留言，隱形牙套的治療效果未如理想。對於牙齒矯正治療，隱形牙套治療是否適合所有病人，筆者作為一名牙齒矯正科專科醫生，對此有何看法呢？ 其實使用隱形牙套或者傳統牙箍各有優點，而矯正治療成功與否，並非取決於使用那一種牙套，而是治療過程中病人和醫生之間有充分的溝通。 撰文：牙齒矯正科專科醫生佘崢崢

市民有矯齒問題應諮詢牙醫意見。（香港矯齒學會提供）

一方面病人有責任向牙醫透露自己對治療的要求及期望，自身疾病及牙科病歷等，另一方面，牙醫需要向病人問診以及作詳細檢查，從而了解病人牙齒，口腔組織和身體的健康情況，再進一步診斷牙齒咬合以至頜面骨形比例是否恰當。以上資料對於制定個別病人的治療方案尤其重要。

而牙醫有責任向病人解釋下列各點：

1. 病人如不接受治療對健康有何影響。

2. 各個治療方案的目標，效果，以及適用的矯正方式有何分別。

3. 病人需要就不同的矯正方式所作出的相應配合。

4. 治療存在的風險，以及當治療反應不似預期時的補救方法。

5. 治療後的跟進。

故此，如病人希望接受隱形牙套治療，需向牙醫了解自己的情況是否合適，以及治療效果可否達到最初的期望。另一方面，病人亦應該了解自己可否配合長時間佩戴隱形牙套。畢竟隱形牙套與傳統牙箍最大分別就是隱形牙套是活動式矯正器，病人如果不能每日佩戴22小時會對治療效果有極大影響。而任何活動式矯正器對精準的牙齒移動控制相比於傳統固定式牙箍一定較弱，故此病人亦應了解在進行隱形牙套治療時，當治療反應遜於預期，自己能否接受轉用傳統牙箍以達到治療目標。

（香港矯齒學會提供）

網上近日出現一些隱形牙套治療廣告，聲稱治療不需經牙醫咨詢。筆者疑惑，如病人失去與牙醫溝通的渠道，病人如何了解隱形牙套治療是否適合自己？而如果治療過程出現一些狀況，病人又可以向誰求助？其實單憑網上資訊判斷自己是否適合那一種治療都存在風險。在此筆者希望病人可以與牙醫充分溝通以共同選擇最適合自己的治療方案和治療方式，並且在治療過程中保持互信及合作，這樣才能獲得健康及美麗的笑容。