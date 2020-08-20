【牙齒健康】咬崩牙不止因咬食物硬骨、海鮮　留意6個預防方法

「醫生， 我好容易咬崩啲牙， 係咪啲鈣質唔夠， 需唔需要補番啲鈣？」 「 醫生， 我今日只係食咗啲好腍嘅嘢， 隻牙就崩咗， 係咪年紀大咗， 啲牙就容易崩 ? 」 這些對話差不多每天都會在牙科診所內聽到。 除咗牙痛， 牙肉腫， 流牙血 ，咬崩牙 是一個市民找牙科醫生治療的常見原因。琺瑯質是身體最堅硬的物質， 令到琺瑯質損耗有幾個常見的原因。以下會逐一拆解。 撰文：香港牙醫學會前會長廖偉明

常見的咬崩牙原因有5個：

1) 牙齒受到突然的撞擊，如食物中有沙石，在不為意的情況之下大力咬上，或者低估食物的硬度，如咬骨或者蟹鉗。

2) 有些人有磨牙或者咬硬物的習慣， 因琺瑯質與琺瑯質對撞，在牙齒上造成微細的裂痕 或者坑位。即使這些破損了的地方不是咬中很堅硬的東西，也會有機會造成牙齒崩裂。

3) 牙齒表層下有蛀牙，導致礦物質流失，琺瑯質及象牙質硬度驟降，進食時便有機會造成下陷的情況。

4) 牙齒因根管治療後後需要大面積修補，造成牙質的承托力減少，加上沒有神經線感應痛楚，如果沒有聽從醫生吩咐做牙套，會比完整的牙齒較容易咬崩。

5) 胡亂使用直銷透明牙箍，造成蛀牙或者牙齒咬合位置不正常，個別牙齒會過份受力， 大大增加咬崩牙的機會。

好好護理牙齒，便可以享受到美食。（高仲明攝）

要減少咬崩牙的情況，需要注意下列6大事項：

1) 咀嚼食物時要小心，尤其是一些海鮮如生蠔， 青口，扇貝及其他甲殼類食品， 經砍開的帶骨肉類， 如切雞及燒肉都要留心。如感覺到食物中有沙粒，更要小心進食。

2) 咀嚼食物時切勿談話。不少人是邊進食、邊說話，咬中匙羹或者叉，是一個常見咬崩門牙的原因。

3) 切勿著意使用牙齒咬硬物，如骨、蟹鉗，或者用牙齒開瓶。

4) 定期找牙科醫生檢查牙齒，修復蛀牙或者有崩裂的牙齒，鞏固牙齒的承托能力，減低牙齒咬崩的機會。

5) 牙齒接受根管治療之後，須聽從牙科醫生吩咐，做好牙套保護牙齒。

6) 切勿使用網上直銷透明牙箍，這些產品有機會增加蛀牙及咬合不正常的情況。



健康牙齒伴一生，如果發現牙齒有崩裂情況，應盡快找牙科醫生修復，減低出現更大的損耗。