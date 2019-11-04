每年洗一次牙就夠？牙醫教路　六類人士宜增加洗牙次數

很多人都會問牙科醫生， 究竟 洗牙要隔多久做一次？ 洗牙需要 每年多少次沒有一個特別的限定， 全視乎病人的口腔健康及身體情況決定。 大家以前經常聽說的一年要洗兩次牙， 緣於六十年前一個美國的口腔用品廣告。 一直輾轉相傳到現在。 對於自己能夠好好護理牙齒的市民來說， 一年一次洗牙其實已經足夠。不過有6類人士的每年洗牙次數可能需要多一點。 撰文：香港牙醫學會前會長廖偉明

定期洗牙有助牙齒健康。（視覺中國）

1) 曾經患上牙周病，導致牙肉及牙骨有明顯收縮的病人。因為牙腳外露， 其形態及表面比平常人更加容易藏污納垢，洗牙的次數便需要更加頻密，一年需要至少兩次，有些人士可能要三次，甚至四次。

2) 曾經在頭或頸位置接受電療的人士，因為電療後會令到口水減少，牙肉組織容易發炎，患上蛀牙及牙周病機會相對增加，每年洗牙次數亦需要增加。

3) 蛀牙數目偏高，患有其他口腔疾病，配戴假牙 , 正在箍牙等人士都需要較頻密的洗牙。

香港牙醫學會會長廖偉明。（受訪者提供）

4)口腔健康或身體健康息息相關，有研究指出，減低牙周病及垢膜積聚，可更有效控制糖尿病，高血壓。這些人士每年洗牙的次數要更多。另外患有白血病，心血管病及免疫系統較差的人士，亦需要更頻密的洗牙減低口腔感染的機會，防止病情因口腔感染惡化。

5)自理能力較差，如智障、殘疾、手眼協調差，曾經中風的人士或者較大年齡的長者，都需要比較頻密的洗牙。

6)吸煙人士的牙齒除了極之容易上漬，影響儀容。香煙中的化合物會增加患上嚴重牙周病的風險，導致牙齒脫落。除了戒煙外，亦需要較一般人更頻密洗牙以保牙齒及牙肉健康。