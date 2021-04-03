港鐵衝燈｜無載客列車九龍灣車廠衝燈40米　港鐵︰兩人調職候查

撰文： 鄭啟源 最後更新日期： 2021-04-03 13:46

港鐵近期屢次發生無載客列車衝燈事故。港鐵表示，周四（1日）早上6時，一列無載客列車，在九龍灣車廠內，以手動模式慢速駕駛，由車廠駛往主行車綫，準備投入服務期間，越過車廠一支尚未有前進信號的信號燈，車長隨即停下列車。 經初步調查，事件涉及車廠調度員，通知涉事列車車長出車時，溝通不清楚，未有設定正確路線就讓列車開出；而車長亦未有留意相關燈號。涉事車廠調度員及車長均已被調離原有職務作出調查。

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港鐵表示，根據記錄，一列無載客列車在周四清晨約6時，在九龍灣車廠內以手動模式慢速駕駛。當時列車正準備由車廠駛往主行車線，準備投入服務，其間列車越過一支未有前進信號的信號燈，隨即停下。據了解，列車有近兩節車箱越過信號燈，衝燈接近40米才停下。

港鐵初步調查結果顯示，事件涉及車廠調度員，通知涉事列車車長出車時，溝通不清楚。車廠調度員未有設定正確路線就讓列車開出；而車長同時未有留意信號燈的相關燈號。涉事車廠調度員及車長，均已被調離原有職務作出調查。

▼港鐵九龍灣車廠▼

港鐵強調，事件中無人受傷，亦沒有設施損壞，未有影響觀塘線列車運作安全。港鐵稱重視事件，會繼續調查。

翻查資料，上月17日下午時份，荃灣線一列無載客列車的列車，由荃灣車廠出發往荃灣站時亦曾發生衝燈事故，車長發現衝燈後隨後停車，同樣需調職候查。