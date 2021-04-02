港鐵去年客次跌6億　一條線繁忙時段載客率仍迫爆　另一線更反升

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-02 20:44

去年香港爆發4波新冠肺炎疫情，市民上班上學亦改為在家進行，出行次數大減，加上旅客近乎絕跡，港鐵多條路線客量均錄跌幅。港鐵表示，2020年港鐵整體乘客量按年減少超過6億人次，跌幅超過三成。港鐵最新提交立法會的文件顯示，去年港鐵多條路線於繁忙時段的載客量，均錄得跌幅，並以東涌線、港島線及荃灣線載客率跌幅較為顯著，介乎14至20個百分點。 雖然荃灣線上午繁忙時段載客率下跌，不過該線最繁忙的油麻地至佐敦路段，早上繁忙時間載客率仍高達93%，車廂仍然迫爆，是唯一載客率仍可在9成以上的鐵路線。至於迪士尼樂園每次因疫情停運重開，都吸引大批市民到場，迪士尼線的繁忙時段載客率，更逆市大幅上升21個百分點。

新冠肺炎下，港鐵整體載客率跌約3成。（資料圖片／盧翊銘攝）

港鐵最新提交立法會鐵路事宜小組委員會的文件指出，港鐵去年整體客量跌幅超過3成，當中包括高鐵、東鐵及直通車的跨境鐵路服務，以及機場快線的乘客量，分別大跌逾九成及約八成。至於本地鐵路線方面，東涌線繁忙時間載客率跌幅最高，按年下降20個百分點，而港島線及荃灣線則分別下降17個百分點及14個百分點。

▼點擊下圖，即睇港鐵各條鐵路線的繁忙時段載客量變化▼

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荃灣線油麻地至佐敦段繁忙時間載客率逾9成

港鐵公開於早上最繁忙一小時，各鐵路線最繁忙單向路段的載客率數據。雖然大部分鐵路線載客率有下跌，惟荃灣線油麻地至佐敦路段，以每平方米站立4人計算，載客率仍達93%，車廂幾近迫爆，是唯一仍超過9成的路線。惟荃灣線的迫爆情況已算有好轉，2019年上半年錄得的載客率為107%，去年數據已按年跌14個百分點。

雖然去年政府及商界曾有停課及居家工作等措施，但部分鐵路線上午繁忙時段載客率亦維持逾8成，當中包括將軍澳線油塘至鰂魚涌段，繁忙時段載客率達88%；觀塘線石硤尾至太子段載客率為87%；西鐵線錦上路至荃灣西段達84%；以及港島線天后至銅鑼灣段有81%。

港鐵指，會增短途特別列車班次以疏導個別車站在繁忙時段的人流。（盧翊銘攝）

迪士尼線的繁忙時間載客率不跌反升，由2019上半年的39%，上升20個百分點至59%，為唯一一條載客量上升的鐵路。

港鐵表示，會在個別時段人流較多的車站，採取不同措施，包括增加短途特別列車班次，如在港島線增設北角往堅尼地城列車、觀塘線設由鑽石山往黃埔列車、西鐵線設由天水圍往紅磡等的特別班次；而在下午繁忙時段，亦會加開由金鐘前往柴灣的港島線特別班次。