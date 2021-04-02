疫情阻荃灣線信號系統更換工程　港鐵︰要2023年完成「極具挑戰」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-02 16:50

【港鐵荃灣線】港鐵原計劃2019年完成更換荃灣線信號系統，惟因2019年3月於中環至金鐘站的軌道段發生列車相撞事故，令信號系統更換工程推遲4年，預計到2023年才能完成。 不過港鐵最新提交立法會鐵路事宜小組委員會的文件指出，因為疫情下封城等防疫措施，嚴重影響信號系統供應商，在加拿大的軟件檢測工作進度。加上參考東鐵線信號系統更新經驗後，港鐵認為，要按計劃於2023年，完成荃灣線信號系統更換工程，相關目標「極具挑戰性」。港鐵又指，會提升工作效率，盡量追回進度。

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荃灣線於2019年3月18日，在收車時段實測新信號系統時，因系統軟件出現問題，導致兩列參與試車的列車，於中環至金鐘站間的軌道相撞。港鐵曾估計，事件令信號系統更換工程，押後到2023年方能完成。

多倫多疫情封城致系統軟件實地測試受阻

港鐵向立法會提交文件，交代最新進展時表示，一直有督促承辦商落實各項改善措施，而項目技術工作的繁雜程度，接近重整全套軟件，而由於去年起新冠疫情於全球肆虐，承辦商需要在加拿大多倫多的軟件測試工作室，實地進行的檢測軟件工作，被封城等防疫措施嚴重影響進度。

港鐵東鐵線去年更換新信號系統時，遭《香港01》率先發現系統有「帶錯路」問題，會導致列車「入錯線」，結果推遲至今年2月才正式更換，之後亦屢傳出東鐵線新信號系統有「假衝燈」等問題。港鐵續指，參考東鐵線信號系統的更新經驗後，決定加強荃灣線信號系統軟件檢視及測試工作，故要達到2023年完成更換工程的目標「極具挑戰性」，會採取各種措施盡量追回進度。

東鐵線於今年2月起更換新信號系統。(資料圖片)

其他市區線料最快2026年才完成換信號系統

更換信號系統計劃環環相扣，若荃灣線的更換計劃受阻，其餘3條原本「排隊」更換信號系統的路線，包括港島線、觀塘線及將軍澳線，亦有機會受阻。港鐵現時估計，港島線需要在荃灣線完成系統更換後，最少一年半才能投入服務，而觀塘線和將軍澳線則排在港島線之後兩年，即就算荃灣線能如期在2023年完成更換，最快要到2026至2027年，全部市區線才能完成更換信號系統。

至於東涌線、迪士尼線及機場快線的信號系統改善工程，則需要等到東涌線延線工程完成後，才可更換，而現時港鐵預計延線在2029年才竣工，即起碼在8年後才開始更換系統。