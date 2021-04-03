復活節2021｜學生家長40多人檢測後到長洲宿營：冇得去旅行頂住先

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-03 17:52

復活節假期數日連假，加上近日疫情緩和，不少市民都會選擇到長洲旅游。有學生家長聯同其他同學家庭一行四十多人到賽馬會長洲鮑思高青年中心宿營，他們指一行全部人已作檢測才前來宿營，並且在未通關的情況下當作去旅行。 另外適逢泳灘重開，都有不少市民到長洲東灣泳灘游泳。泳灘雖然重開，但泳灘內的瞭望台上卻沒有救生員當值，現場亦有廣播呼籲市民不要落水，但大部分市民仍留在淺水區域嬉水。

復活節假期數日連假，加上近日疫情緩和，不少市民都會選擇到長洲旅游。（廖雁雄攝）

記者於上午到達長洲，當時不論碼頭或東灣泳灘人流都未算多，直到下午大約兩點至三點為人流高峰，泳灘更出現「迫爆」的情況。

在眾多遊人中，不乏特意到長洲宿營或露營的市民。市民嚴先生聯同女兒同學數個家庭組成一行大約四十多人的宿營團，到賽馬會長洲鮑思高青年中心宿營，計劃在長洲逗留兩日一夜。



嚴先生提到，一行四十多人全部做完新冠肺炎病毒檢測才到長洲，計劃主要留在營地活動，所以並不太擔心疫情方面的憂慮。嚴先生亦指出，過往每年都會一家人去馬來西亞等地旅行，本來今年亦打算到廣州的滑雪場滑雪，惟今年受疫情所限「冇得去旅行」，唯有到長洲宿營「當去下旅行，頂住先」。

嚴先生聯同女兒同學數個家庭組成一行大約四十多人的宿營團，到長洲鮑宿營。他提到今年受疫情所限「冇得去旅行」，唯有到長洲宿營「當去下旅行，頂住先」。（廖雁雄攝）

呂小姐與朋友一行七人亦趁着復活節連假到長洲租度假屋遊玩，她指她們本打算回內地例如深圳、廣州等地旅行，但由於兩地仍未恢復通關所以計劃告吹。而呂小姐亦表示只有年幼時曾到過長洲，所以今次算是有印象後第一次到長洲旅遊，而她們主要到各個景點影相，以及品嚐長洲的大魚蛋和糯米糍。而租度假屋方面，她們一行本打算租東堤附近的度假屋，但在網上看到東堤有不少鬼故，所以寧願租其他較細的屋，都不敢租東堤度假屋，

適逢泳灘重開，有不少長洲旅客到長洲東灣泳灘游水（廖雁雄攝）

另外適逢泳灘重開，有不少長洲旅客到長洲東灣泳灘游水，甚至有市民戴着口罩遊水，但口罩在濕水後保護力大降，難以起到保護的作用，亦有救生員巡邏提醒上岸市民戴上口罩；另外，雖然泳灘重開，但沙灘內的瞭望台上卻沒救生員當值，泳灘亦有廣播呼籲市民不要落水游泳，但大部分市民仍留在較淺水區域嬉水。

朱小姐與家人亦趁連假到長洲旅遊，本來亦打算落水游泳，但後來聽到廣播沒救生員當值後便上水。她表示都會擔心泳灘市場不戴口罩，所以自己上水都儘快會戴上口罩，她亦提到本身亦有到國外旅行的打算，受疫情所限而未能實行，但亦提到即使留在香港亦同樣開心。